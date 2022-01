Nadya Suleman e femeia care a născut octupleți. Cum arată acum și cât au crescut copiii ei. Aceștia au împlinit de curând 13 ani

Mama celor 8 copii a ajuns să fie cunoscută de toată lumea după ce a născut octupleți pe 26 ianuarie 2009. Acum, micuții Jonh, Makai, Josiah, Noah, Jeremiah, Maliyah, Isaiah și Nariyah, au crescut și au împlinit 13 ani.

Pentru a sărbători ziua lor de naștere , Nadya a postat o fotografie cu copiii ei de când erau mici și mergeau încă la grădiniță. În poză apare ea alături de cei 8 copii și tatăl lor, Edward Suleman. La descrierea pozei, Nadya a adăugat și un mesaj emoționant pentru micuții ei,acum crescuți mari.

Mesajul emoționant pe care Nadya l-a transmis celor 8 copii ai săi

“You are all growing into some of the most kind, humble, grateful and loving human beings I have ever known. Each of you possess rare and unique characteristics, and are unlike any other child of your age, particularly in our society today. You are selfless, altruistic, nonmaterialistic, and loving, fearing, followers of God. I have never seen children who love and want to serve others, (particularly those less fortunate), so boldly and confidently like each and every one of you do. You are not followers of this shallow world, but of a God that created and loves you unconditionally. I do not know what I could possibly have done to deserve being blessed so bountifully.

I love you ❤️”

(Vă transformați în cele mai bune, modeste, recunoscătoare și iubitoare ființe pe care le cunosc. Fiecare dintre voi are calități rare și unice, spre deosebire de oricare alt copil de vârsta voastră, din societatea de azi. Sunteți darnici, altruiști, iubitori, temători și îl urmați pe Dumnezeu. Nu am văzut niciodată copii care să iubească așa și să își dorească să îi ajute pe alții (în special pe cei nevoiași), atât de curajoși și încrezători așa cum e fiecare dintre voi. Voi nu sunteți ca restul din lumea asta superficială, ci sunteți ai unui Dumnezeu care v-a creat și vă iubește necondiționat. Nu știu ce am putut să fac să merit să fiu atât de binecuvântată. Vă iubesc!)

Cei 8 copii ai săi au crescut foarte mult și s-au transformat în adolescenți. În mai multe postări de anul trecut, Nadya a adăugat poze și cu copiii ei acum adolescenți.

Povestea Nadyei Suleman, o mamă model

Nadya Suleman a născut 8 bebeluși deodată în 2009 și a ajutat la revoluționarea tehnologiei legată de asistența oferită femeilor la naștere. De asemenea, specialiștii au putut studia mai multe legate de fertilitate și cum poate corpul unei femei să ducă o sarcină de 8 bebeluși, potrivit Hollywood Life.

Femeia a conceput octupleții prin fertilizare in vitro. De asemenea, ea mai are alți 6 copii concepuți prin intermediul aceluiași tratament. Pe lângă meseria de mămică, Nadya este psihiatru și a studiat tot ce e legat de dezvoltarea copiilor. De asemenea, înainte de a deveni mamă, a lucrat pentru 3 ani într-un spital pentru pacienții cu boli mentale.

În 1997, Nadya Suleman a început primele tratamente pentru fertilizare in vitro, la vârsta de 21 ani. În 2001, femeia a născut primul ei copil, un băiețel. Apoi în 2002 a dat naștere unei fetițe și a mai încercat alte terapii de fertilizare in vitro reușind să devină mamă de încă 3 ori, o dată cu gemeni.

După ce mai rămăseseră încă 6 embrioni la clinica cu care a colaborat, Nadya a cerut ca în 2009 să îi fie transferați în uter toți cei 6 embrioni. Se pare, însă, că medicul cu care a lucrat îi transferase femeii 12 embrioni, după o investigație mai amănunțită care a avut loc în 2011. Astfel, Dr. Kamrava i-au fost revocate drepturile de a mai practica medicina.

