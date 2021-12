Un bebeluș prematur s-a născut având doar 425 de grame și mama l-a comparat cu un biscuit. Imaginile sunt virale

Aceasta este emoționanta poveste a unei femei pe nume Cheryl Guile din Oxford (Marea Britanie). În luna octombrie a acestui an, aceasta a adus pe lume două fetițe, pe Lily și pe Daisy. Cele două trebuiau să se nască în februarie, dar fiindcă mama a avut probleme, cele două au văzut lumina zilei cu câteva luni mai devreme de termen, când aveau doar 23 de săptămâni.

Una dintre copile a pierdut lupta cu viața, în timp ce cealaltă a reușit să îi surprindă pe medici cu forța sa. Azi, bebelușul prematur asemănat cu un „biscuit” de către mama sa crește de la o zi la alta, uimind oameni din întreaga lume.

O femeie a născut un bebeluș prematur care a cântărit doar 425 de grame

Cheryl Guile din Oxford (Marea Britanie) a intrat în travaliu deși avea doar 23 de săptămâni de sarcină. În mod normal, o sarcină este considerată la termen la vârsta gestațională de 40 de săptămâni. Medicii au fost nevoiți să intervină cu o operație de cezariană, pentru a salva atât mama, cât și pe cele două fiice ale sale. Deși se aștepta să nască în februarie, gemenele au venit pe lume în luna octombrie a acestui an.

Din păcate însă, la doar o lună de la naștere, una dintre fetițe (Daisy) a dezvoltat o infecție care s-a agravat într-atât de mult încât copila a pierdut lupta cu viața. Inițial, medicii au dat bebelușilor doar 20% șanse de supraviețuire. Lily, în schimb, s-a „agățat” de viață, deși s-a născut având o greutate de doar 425 de grame.

Lily, în incubator la Terapie Intensivă

De la o zi la alta, bebelușul prematur a luptat pentru a trăi, uimind astfel medicii din spitalul John Radcliffe din Oxford. Când a văzut cât de mic este copilul său, femeia l-a comparat cu un biscuit de Crăciun.

Pe măsură ce timpul a trecut și copilul a crescut în incubatorul de la Terapie Intensivă, Cheryl Guile a comparat-o pe fetița sa cu tot felul de obiecte: un biscuit, un telefon, o sticlă și multe altele. Azi, copila are două luni și puțin peste un kilogram, lucru ce o face pe mamă să fie încrezătoare și fericită că cea mică luptă să trăiască. Femeia mare are alți patru copii.

„Mi-au zis asistentele că doar un noroc uriaș le va ține în viață pe fetițe, fiindcă șansele de supraviețuire sunt foarte mici. Am fost terifiată, nici nu știam dacă soțul meu va reuși să le vadă în viață. După ce Daisy a murit am început s-o compar pe Lily cu tot felul de obiecte, ca să-i măsor creșterea și ca să mă bucur de fiecare moment prețios pe care am șansa să-l trăiesc. Am vrut să țin minte fiecare pas mic prin care trece”, a mărturisit Cheryl Guile, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Deși s-a născut cântărind doar 425 de grame, bebelușul prematur adună în fiecare zi gram după gram și imaginea în care era de mărimea unui biscuit este, în prezent, doar o amintire.