Nu are dinți, dar are un succes uriaș la bărbați! Cum arată „regina fără dinți” și ce spun bărbații despre ea, fără pic de rușine

O femeie a dezvăluit faptul că, deși nu are dinți, se bucură de un real succes în mediul online. Mulți s-au mirat când au văzut cum arată, de fapt, cea care își spune „regina fără dinți”.

Femeia este foarte apreciată și primește multe complimente, deși nu are deloc dinți | sursa foto: Profimedia

O tânăra a reușit să se transforme într-o adevărată senzație a internetului după ce a dezvăluit faptul că atrage atenția bărbaților extrem de ușor și este foarte apreciată, deși nu are dinți de loc. Pe TikTok, femeia își spune @To0thlessQueen, adică „regina fără dinți”.

Cine e și cum arată femeia fără dinți, care face senzțaie pe TikTok. Ce spun bărbații despre ea, fără pic de rușine

Aceasta este povestea unei femei care, deși nu are dinți și poartă o proteză dentară, se bucură de un real succes în mediul onține. Bruneta nu pare deloc afectată de faptul că nu are dantură, ba chiar a ales să transforme acest detaliu într-un avantaj personal.

Astfel, @To0thlessQueen se mândrește cu peste 400.000 de urmăritori. Ea a devenit recent virală pentru un videoclip în care își etalează silueta și proteza dentară, arătând că are multă încredere în ea și fizicul ei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Un bărbat și-a făcut implant de dinți. Când a ajuns la spital, medicii au rămas mască atunci când au văzut ce are omul în cap

Când a fost întrebată despre viața ei personală și sentimentală, bruneta a dezvăluit faptul că bărbații nu sunt deranjați de proteza ei, ba chiar le place ideea că ea nu are dinți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mi-a fost mai ușor să ies la întâlniri, de când nu am dinți. Dar am fost cu aceeași persoană de cinci ani. Am mai multă încredere în mine acum”, a zis doamna, potrivit mirror.co.uk.

„Atât de frumoasă”, „Ești frumoasă, cu sau fără proteză”, „Sexy”, „Ești căsătorită?”, iată doar o parte dintre comentariile transmise de unii dintre urmăritorii bărbați, fără rușine.

Nu toată lumea i-a apreciat confesiunea îndrăzneață, însă au fost și persoane care au spus că poartă proteză dentară și că, de fapt, partenerii lor îi preferă fără dinți în dormitor.

„Bărbatul meu cu siguranță nu are plângeri”, „Partenerul meu a spus că este mai bine fără ei”, iată doar o parte dintre reacțiile primite de la internauții care o susțin pe femeia care nu are dinți, ci poartă proteză.

Cel mai vizionat videoclip TikTok al utilizatoarei @To0thlessQueen a adunat 12,8 milioane de vizualizări și promovează ideea că „Ești frumoasă indiferent de ce! Fii sinceră cu tine însăți”.

Datele de la Recensământul SUA și cercetările efectuate în cadrul Simmons National Consumer Survey (NHCS) indică faptul că 40,99 milioane de americani au folosit proteze dentare în 2020. Se preconizează că acest număr va crește la 42,46 milioane până în 2024.