O chelneriță a dat un bilet pe furiș unui băiețel care lua masa cu părinții săi. Ceea ce a urmat e neașteptat. Ce scria pe hârtie

Aceasta este incredibila întâmplare prin care a trecut un copil în vârstă de 11 ani. Băiatul se afla la un restaurant din Orlando (Statele Unite ale Americii) împreună cu mama și cu tatăl său atunci când o chelneriță s-a apropiat de el și i-a dat un bilet pe furiș.

Ceea ce a urmat e complet neașteptat și povestea a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții în mediul online.

O chelneriță a dat un bilet pe furiș unui băiețel și ceea ce a urmat e uluitor

Flavaine Carvalho din statul american Florida se afla la locul de muncă și avea grijă de clienții din restaurantul unde lucra drept chelneriță. La un moment dat, femeia s-a apropiat de una dintre mese, acolo unde se afla un băiat în vârstă de 11 ani, împreună cu mama și cu tatăl său. Doar adulții au comandat, menționând că cel mic va mânca acasă.

Aceasta a notat comanda celor doi și, atunci când a revenit cu cele cerute de clienți, chelnerița a profitat de un moment de neatenție din partea părinților copilului și i-a dat acestuia, pe furiș. Când a citit mesajul, copilul a făcut un act de curaj și ceea ce a urmat pare desprins dintr-un adevărat film de la Hollywood.

Flavaine Carvalho i-a dat băiețelului un bilet prin care îl întreba dacă are nevoie de ajutor. Inițial, din teamă, copilul a dat din cap că nu. Apoi, acesta a decis să își facă puțin curaj și i-a dat chelneriței de înțeles că are nevoie de ajutor. Femeia nu a mai stat pe gânduri și a sunat de îndată la poliție.

„Am observat imediat faptul că are o zgârietură mare între sprâncene și tot felul de urme pe brațe. Apoi, câteva minute mai târziu, am văzut o rană în dreptul unui ochi. Am simțit imediat că ceva nu este în regulă”, a dezvăluit femeia, care a solicitat imediat ajutorul oamenilor legii, arată cei de la dailymail.co.uk.

Aceștia au intervenit imediat și, în scurt timp, s-a descoperit faptul că băiețelul era victima unor abuzuri. Mama acestuia, Kristen Swann, și tatăl vitreg al copilului, Timothy Wilson, îl supuneau pe cel mic la tratamente greu de imaginat: îl băteau, îl țineau atârnat cu capul în jos și îl torturau.

Ambii părinți au fost arestați și judecați pentru faptele lor, iar copilul a ajuns în grija medicilor. Malnutrit și cu multe kilograme în minus, copilul era adesea înfometat și obligat să treacă prin chinuri greu de imaginat. El și sora lui în vârstă de 4 ani au fost luați în grija statului, iar chelnerița a fost lăutată pentru fapta sa curajoasă.

Practic, femeie a salvat viața băiețelului prin biletul pe care i l-a dat pe furiș în restaurant. Povestea a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea, mii de oameni lăudând gestul tinerei.