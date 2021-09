Un șofer a găsit un bilet lăsat pe geamul mașinii. Când l-a citit, acesta a exultat de fericire. Ce mesaj neașteptat a primit

Un bărbat și-a parcat mașina și a plecat cu treabă. Când a revenit la vehicul și a dorit să plece, șoferul a descoperit că cineva îi lăsase un bilet în geam. Curios, șoferul a luat hârtia și a citit-o.

Nu mică a fost surpriza acestuia atunci când a citit mesajul lăsat de un străin. Gestul l-a făcut să exulte de fericire, iar întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală.

Povestea a fost dezvăluită pe celebra platformă Twitter și oameni din întreaga lume au reacționat imediat, făcând astfel ca postarea să devină una virală.

Era o zi obișnuită atunci când un bărbat a parcat mașina și a plecat să își rezolve niște treburi. Când a revenit la vehicul, acesta a găsit în geam un bilet. Citind hârtia lăsată de niște străini, omul a dat cu ochii de un mesaj ce l-a făcut să exulte de fericire.

Privind atent, omul a observat că mașina sa fusese lovită și că făptașul fugise de la fața locului. Totuși, niște oameni care au asistat la întreaga scenă, au decis să facă o faptă bună și au scris șoferului cu pricina un bilet.

Dear VW Polo driver who caused £3000ish damage to my car and drove off,

You’re about to get a hell of a shock. pic.twitter.com/x0uXm1C0Gw