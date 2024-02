O chelneriță a avut parte de surpriza vieții ei atunci când a descoperit ce a putut să îi lase o clientă, în loc de bacșiș.

În multe țări, bacșișul este un mod de-a răsplăti chelnerul pentru servire. Totuși, sunt și situații în care unii dintre clienți fie aleg să nu facă un astfel de gest, fie lasă bacșiș doar din simplă obișnuință.

O chelneriță a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a descoperit ce a putut să îi lase o clientă, pe post de bacșiș. Surprinsă, aceasta a avut o reacție neașteptată. Dezvăluirea ei a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

O chelneriță a rămas mască atunci când a văzut ce i-a lăsat o clientă, în loc de bacșiș. Ce a urmat

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie, de meserie chelneriță. Era o zi ca oricare alta și doamna cu pricina se afla la serviciu, încercând să servească toți clienții din restaurantul în care se desfășura o nuntă. La un moment dat, unul dintre invitați a decis să îi ofere ceva cu totul și cu totul neașteptat, pe post de bacșiș.

„Azi, fratele partenerului meu s-a căsătorit și a avut loc o ceremonie urmată de o cină la un restaurant italian. Erau în total 16 persoane, plus un bebeluș care plângea. Unul dintre invitați a adus o prăjitură făcută în casă și a rugat pe cei de la restaurant să o țină la bucătărie, până eram pregătiți s-o servim. Ne-am simțit foarte bine și, deși eram foarte gălăgioși, chelnerița de la masă noastră a încercat să fie foarte drăguță cu noi și am apreciat cât de bine ne-a servit cu tot ceea ce am dorit. Partenerul meu i-a lăsat 20 de dolari bacșiș, dar eu am decis să îi mulțumesc altfel. I-am dat o pungă cu iarbă și am întrebat-o dacă fumează. Mi-a zis că da, așa că i-am dat. Aceasta a părut încântată”, a dezvăluit una dintre invitatele de la nuntă, pe Reddit, potrivit mirror.co.uk.

Ulterior, persoana care a oferit bacșișul neobișnuit a realizat că a încurcat pungile din buzunar și că i-a oferit chelneriței, de fapt, un medicament folosit împotriva arsurilor.

Nu se știe care a fost urmarea, dar femeia a publicat povestea pe internet, spunând că îi pare rău pentru cele întâmplate. Nu puțini au fost cei care i-au criticat gestul.