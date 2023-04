O fată a atras atenția în metrou, când a urcat așa. Un petic de material i-a acoperit posteriorul, iar filmulețul a devenit viral

O fată a urcat în metroul din Delhi, India, într-o ținută asemănătoare unui costum de baie, iar unii dintre pasageri au ales să capteze momentul și să-l posteze pe Internet.

În filmuleț, se vede cum o femeie cu un rucsac stă lângă alte pasagere, apoi, când se ridică, oamenii observă că are o ținută minusculă din două piese, asemănătoare unui costum de baie.

Clipul, ajuns în mediul online, a stârnit controverse, iar internauții i-au cerut companiei din Delhi să ia atitudine în cazul fetei. La rândul său, compania care se ocupă de metroul din Delhi a ținut să le reamintească pasagerilor să mențină eticheta socială și să nu poarte haine care ar putea să-i afecteze pe cei din jur, notează Indiatvnews.com.

Totodată, compania a mai declarat că alegerea îmbrăcămintei în timpul transportului în comun este una personală și se așteaptă ca pasagerii să-și autoeduce comportamentul în mod responsabil.

În ultimele zile, videoclipurile și imaginile cu femeia îmbrăcată într-un sutien și o fustă mini care călătorește în metroul Delhi au devenit virale pe rețelele sociale. Internauții s-au împărțit în două tabere: dacă unii critică ținuta fetei, alții spun că cei căreia i-au făcut poză sau au filmat-o au încălcat intimitatea.

What is wrong with #delhimetro

🙈 #Girls How can you travel like this in #delhimetro 😰#DelhiMetroDiaries #delhi #womenempowement #womensafety #delhipolice #CISF #feminism #feminist #feminists

●Lets see if @OfficialDMRC @DelhiPolice have the guts to ans these ques? pic.twitter.com/IsAabGPJi7