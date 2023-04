O femeie a cumpărat banane și când a deschis punga a avut o surpriză uriașă. Ce se afla printre fructe: „La asta nu mă așteptam”

O femeie a rămas surprinsă după ce a găsit o broască în bananele cumpărate de la un supermarket. Vietatea a călătorit 5.150 de kilometri, sosind chiar din zona Coastei de Fildeș, potrivit Daily Mail.

Jan Giovinazzo, în vârstă de 71 de ani, din orașul Epsom, și-a făcut cumpărăturile săptămânale și printre alte produse a luat și o pungă cu banane. Când a vrut să mănânce una dintre banane, femeia a observat micul amfibian care se uita fix la ea.

Femeia a pus broasca într-o cutie mică de plastic și a așezat-o pe calorifer pentru a o ține la cald înainte de a suna la autoritățile specializate în salvarea animalelor.

O femeie a găsit o broscuță în punga de banane

Magazinul de unde femeia a făcut cumpărăturile își procură bananele din Coasta de Fildeș, adică la aproximativ 5.150 km de magazin.

Jan a făcut câteva cercetări și crede că este vorba despre o broască Reed din țara din vestul Africii.

Pensionara a povestit despre experiența ei: „Mă îndreptam spre chiuvetă pentru a decoji o banană când am observat ceva pe ele. M-am uitat în jos și m-am întrebat: Ce este acolo? Uitându-mă mai atent mi-am dat seama că era o broască mică. Nu mă așteptam la așa ceva. Trebuie să recunosc că era foarte drăguță. M-am uitat pe Internet și am aflat că era o broască Reed din Coasta de Fildeș. Deci, după o călătorie lungă, era somnoroasă. După ce am văzut-o, următorul pas a fost pun broasca undeva la cald. Am ținut-o lângă calorifer toată noaptea și a supraviețuit. Așa cum am spus, era drăguță, dar este ilegal să eliberezi o astfel de specie în natură”, a povestit femeia.

Autoritățile care se ocupă de salvarea animalelor exotice au mrs acasă la femeie și au luat broscuța.

Femeia a fost amuzată de faptul că bananele de la magazinul de unde a făcut cumpărături au pe pungă logo-ul Rainforest Alliance (o organizație care are ca logo o broscuță).

