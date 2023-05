O femeie a cumpărat o casă abandonată care valora un euro și a transformat-o în casa visurilor. Cât costă și cum arată casa acum

Atunci când tânăra și-a cumpărat o casă abandonată, fără electricitate sau apă curentă, nu s-ar fi gândit că o va transforma în casa visurilor ei. Cum a găsit acest pont și cum arată casa pe care a dat doar un euro acum.

Casa care era scoază la vânzare cu doar un euro valorează o mică avere acum

În 2019 Meredith Tabbone a auzit că autoritățile din Italia scot case abandonate la vânzare cu sume pornind de la doar un euro cu scopul de a da o nouă viață zonei.

Casele se aflau într-o zonă rurală a Siciliei, iar tânăra s-a îndrăgostit la prima vedere de o casă abandonată din anii 1600.

Locuința nu avea electricitate sau apă curentă, dar asta nu a făcut-o să dea un pas înapoi. Ba din contră, tânăra a văzut posibilitatea de a investi și de a transforma locuința în căminul pe care l-a visat. Cu toate că tânăra locuiește în America, s-a gândit că ar putea renova casa pentru o locuință de vacanță. Cu toate că prețul de pornire al casei era de doar un euro, tânăra a făcut o ofertă la întâmplare de 4.400 de lire sterline și a cumpărat clădirea aflată în ruină.

După ce a investit bani și timp pentru a renova casa, acum este o locuință de vis în care mulți oameni ar sta.

„Casa era într-o stare foarte proastă - dar avea atât de mult farmec. Avea detalii arhitecturale atât de interesante - puteai să vezi cu adevărat istoria care transpare din pereți. Când am văzut prima dată casa - avea 750 de metri pătrați, nu avea electricitate, apă curentă sau ferestre - și era plină de azbest. Deși inițial am vrut să fie doar pentru o mică escapadă, am transformat-o într-o casă de vis”, a declarat ea, potrivit Mirror.

Cât a investit în casă și ce planuri de viitor are. Femeia a mai făcut apoi și alte achiziții de acest tip

Meredith a cheltuit 661 de lire sterline pentru a angaja o echipă care să îndepărteze acoperișul într-un mod sigur din punct de vedere ecologic și apoi a luat marea decizie de a cumpăra casa goală de alături pentru 27.000 de lire sterline. Le-a unit pe cele două și a creat o casă cu patru dormitoare de 3.000 de metri pătrați. În total, a cheltuit 230.000 de lire sterline.

Casa care era scosă la vânzare cu un euro, valorează acum 300.000 -400.000 de lire sterline. Acum ea intenționează să stea mai mult în casă și o numește „casa ei de vacanță extinsă”.

Uterior, ea mai continuat să investească și a mai cumpărat câteva case în același sat pe care vrea să le tranforme într-o galerie și o cafenea.

