Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini din incinta căminului în care „Zâna Surprizelor” își regăsește liniștea

În urmă cu câțiva ani, Andreea Marin și-a investit toți banii într-o casă de vacanță unde își petrece tot mai mult timp. Deși aceasta încă locuiește în București, alături de fiica și de iubitul ei, vedeta TV se retrage foarte des în refugiul ei de la munte pentru a se relaxa. Proprietatea care află în Telega, un sat de pe Valea Prahovei, din județul Prahova este locul de sulfet al „Zânei surprizelor” în care își găsește întotdeana liniștea.

Cum arată casa de la munte a Andreei Marin

Pentru că devenit deja tradiție pentru ea, Andreea Marin a mers și anul acesta la casa ei de vacanță pentru a se bucura de primăvară în adevărul sens al cuvântului. Înconjurată de natura proaspăt revenită la viață, vedete și-a creat la Telega propriul colț de rai de care are grijă în cele mai mici detalii.

Fosta prezentatoare TV a petrecut chiar și Paștele acolo și cu această ocazia a postat în mediul online mai multe imagini cu casa și cu grădina ei. Aceasta nu s-a dat înapoi nici de la munca în grădină și pus osul la treabă la săditul florilor.

Ea a revenit ulterior cu și mai multe imagini din incinta căminului său, construit integral din lemn, în care apar și animalele ei de companie care se bucură din plin de viața la țară.

„Atât de frumoasă e viața la țară în preajma sărbătorilor pascale, mugurii dau în floare, miresmele ne îmbrățișează, pufoșii noștri sunt fericiți să alerge în livadă sau să se piardă în iarbă, încă ne e frig uneori, așa că și încălțările de casă tot pufoase sunt, dar e cald și pace în suflete. Cineva, acolo sus, știe ce simțim când spunem cu recunoștință: “Mulțumesc!”

Andreea Marin și-a investit banii câștigați din televiziune în casa de vacanță de la munte

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Andreea Marin a devzvăluit cum a ajuns să își cumpere terenul, dar și povestea inedită din spatele acestei decizii.

„Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă

O zi după, am sunat, am aflat că proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu”, a zis Andreea Marin.

Fosta prezentatoare TV a mai mărturisit că își dorea atât de mult o casă la munte încât nu s-a ferit să facă sacrificii financiare.

„În timp, nu exista niciun alt sacrificu pentru mine sau nicio altă investiție. Tot ce puteam să strâng din salariile mele intra în construcția acestei case. De câteva ori am ajuns, realmente, pe zero. Când am termiant fundația, în contul meu existau zero lei”, a ținut să mai precizeze aceasta.

