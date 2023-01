O femeie a dezvăluit ce a putut să îi facă soacra, fără pic de reținere. Gestul pe care mulți l-au criticat imediat

Este cunoscut deja faptul că, de cele mai multe ori, relația dintre soacră și nora poate să devină uneori destul de tensionată. Totuși, o femeie a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit ce a putut să îi facă soacra, fără pic de reținere.

O femeie a dezvăluit ce a putut să îi facă soacra fără pic de reținere

Supărată de cele descoperite și sătulă să se simtă deloc respectată, o femeie și-a luat inima în dinți și a povestit pe un site cunoscut prin ce situație complet neașteptată a trecut din cauza soacrei sale. Povestea a devenit iemdiat virală și a stârnit numeroase reacții de la oameni din întreaga lume.

„Stăm la socrii mei pentru câteva nopți și am o dietă specială fără lactate, soia și ouă. Alăptez și bebelușul meu este alergic, așa că nu consum aceste alimente. Seara trecută soacra mea ne-a făcut lasagna. Ne-a zis de dinainte ce are de gând să ne gătească, așa că am venit cu mâncare la pachet pentru mine. Astăzi ni s-a pus pe masă pizza și rulouri unse cu unt (nu a lăsat niciunul fără unt, deci toate aveau lactoză). Nu și-a pus întrebarea dacă am și eu ce să mănânc, dacă mi-am adus ceva la pachet sau măcar să își ceară scuze pentru situație. Slavă cerului că ne-am oprit la un supermarket pe drum, căci altfel nu era niciun pic de mâncare pentru mine. Partea proastă e că și stau departe de magazine. Soacra mea știe de aceste alergii, nu este deloc ceva nou și am mai stat la ea acasă, deci nu avea cum să uite. În plus, cu câteva zile înainte să mergem la ea în vizită ca să petrecem câteva nopți acolo am dat mesaj ca să îi reamintesc de asta. Acum cred că face totul intenționat”, a dezvăluit femeia pe un site, încercând să afle ce păreri au și alții despre cele întâmplate, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Supărată, ea a spus că este de părere că soacra a făcut totul intenționat, însă a vrut să ceară și alte opinii, pentru a se asigura că nu exagerează. Când au aflat ce a putut să facă soacra, fără pic de reținere, oameni din întreaga lume au reacționat imediat și au criticat-o.

Nu puțini au fost de părere că soacra a făcut totul intenționat și că nu avea cum să uite de alergii, mai ales că era vorba despre nepotul ei și despre o problemă știută deja în familie. Povestea a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii.

Cine a câștigat Stand-Up Revolution | Sezonul 2 ▶ Vezi Marea Finală disponibilă în AntenaPLAY