O femeie a dezvăluit ce „secret” neașteptat a descoperit despre soțul său, chiar în timp ce era însărcinată. Ce a ieșit la iveală

Oameni din întreaga lume s-au mirat atunci când au citit confesiunea pe care a făcut-o o femeie. Aceasta a dezvăluit ce „secret” neașteptat a descoperit despre soțul său, chiar în timp ce era însărcinată, dar și ce decizie a luat, la scurt timp după ce a ieșit la iveală adevărul.

O femeie a descoperit ce „secret” o leagă de soțul său, chiar în timp ce era în sărcinată. Detaliile sunt uluitoare

Este cunoscut deja faptul că în orice familie există și secrete sau lucruri mai puțin cunoscute sau mai puțin discutate. Totuși, pentru Marcella Hill, lucrurile au devenit destul de complicate atunci când a aflat ceva complet neașteptat despre soțul ei, chiar în timp ce era însărcinată.

După ce și-a făcut curaj, doamna cu pricina a decis să dezvăluie totul în cadrul unui clip video publicat pe TikTok. Nu a durat însă mult și filmare a devenit virală, stârnind numeroase reacții din partea internauților.

„Nu am mai spus nimănui până acum, dar eu m-am căsătorit în mod accidental cu vărul meu. Stăteam pe canapea și mă uitam pe un site despre arborele genealogic. Am început să găsesc numele bunicului, al bunicii, al străbunicilor, al stră-străbunicilor. Soțul meu era lângă mine, și el își căuta arborele genealogic. La un moment dat, a zis că e amuzant faptul că avem bunici cu același nume.

Atunci am realizat că ceva nu este în regulă. M-am uitat atent în arborele lui genealogic și am descoperit faptul că avem o ramură comună. Am început să analizăm totul atent și așa am realizat faptul că bunicul meu este vărul de gradul întâi al bunicii mele. Am mers împreună cu soțul meu la bunicii lui ca să confirmăm acest lucru și s-a dovedit totul adevărat. Nu doar că erau înrudiți, dar au avut copii împreună. Ceea ce a scos la iveală un secret și mai surprinzător despre mine și soțul meu: suntem veri de gradul al treilea!”, a dezvăluit femeia în clipul video publicat pe TikTok, potrivit celor de la mirror.co.uk.

La finalul filmării, Marcella a spus că așa a aflat că s-a căsătorit din greșeală cu vărul ei. Când a aflat totul, ea era deja însărcinată. Cei doi au ales să rămână împreună. Dezvăluirea a stârnit numeroase reacții în rândul internauților, dar și multe motive de glumă pe seama viitoarelor reuniuni de familie.

