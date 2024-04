O femeie a dezvăluit faptul că, după ce sora ei a murit, mama ei a pus-o să se mărite cu soțul acesteia și să crească și copiii

O femete a uimit oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit faptul că, după ce sora ei a murit, mama ei a pus-o să se mărite cu soțul acesteia și să crească și copiii.

Oricât de greu ar părea de crezut, acesta nu este scenariul unui film, ci situația cât se poate de reală prin care a trecut o femeie, la scurt timp după ce sora ei a murit. Mama sa i-a cerut să se mărite cu soțul regretatei sale surori și să îi ia locul, ca mamă a copiilor. Supărată și uluită ce situație, tânăra a prins curaj și și-a spus povestea. Dezvăluirile sale au uimit oameni din întreaga lume.

O femete a dezvăluit faptul că, după ce sora ei a murit, mama ei a pus-o să se mărite cu soțul acesteia și să crească și copiii

Pierderea unei persoane dragi reprezintă mereu un moment extrem de dureros și, uneori, acest lucru poate duce la schimbări semnificative în sufletul și în inima cuiva. De asta s-a convins și o tânără atunci când, la scurt timp după ce și-a pierdut sora, mama ei i-a propus să îi ia locul, adică să devină soția cumnatului său și să îi crească și copiii.

„Sunt șocată și dezgustată, nu am pe nimeni căruia să îi pot spune asta. În urmă cu patur luni, sora mea, în vârstă de 27 de ani, a murit și a lăsat în urmă șase copii. Familia și-a dat toată silința pentru ca cei mici să treacă peste această pierdere. Am fost alături de ei în orice moment.

Soțul surorii mele, Roger, are 30 de ani și uneori spune lucruri nepotrivite, precum faptul că arăt exact ca sora mea. Într-o zi am descoperit că mama mea, o altă soră și Roger și fratele lui stăteau în salon și erau hainele surorii mele peste tot, inclusiv rochia de mireasă. Mi-au zis că Roger are nevoie de o soție și copiii au nevoie de o mamă, și fiindcă arăt identic cu sora mea, atunci în mod clar ar trebui să îi iau locul.

Sunt conștientă că la durere oamenii spun lucruri ciudate sau nepotrivite, dar asta e ceva complet diferit. Ceea ce e și mai ciudat e că au scos pozele cu sora mea și au început să se spună că se pregătesc de nuntă!”, a zis femeia, potrivit mirror.co.uk.

Salvarea femeii a venit atunci când părinții lui Roger au aflat și au luat-o pe femeie și pe copii acasă la ei, ca să pună capăt acestei situații.