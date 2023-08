O femeie a divorțat de soțul ei și i-a trimis bani noului iubit, un actor celebru, cunoscut pe internet. Ce a aflat la scurt timp

O femeie care a crezut că și-a găsit marea dragoste pe internet, a depus actele de divorț și nu s-a mai uitat în urmă. După ce escrocul a făcut-o să creadă că e un actor celebru la Hollywood, situația a scăpat de sub control.

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY