O femeie a fost timp de 24 de minute în moarte clinică și a dezvăluit ce a văzut în lumea de dincolo. Ce s-a întâmplat

O femeie a făcut un stop cardiac și, timp de 24 de minute, a fost în moarte clinică. După ce și-a revenit, aceasta a făcut o confesiune în care a dezvăluit ce a văzut, dar și ce s-a întâmplat, mai exact.

Uneori, viața ne poate pune în situații limită. O femeie a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a povestit în detaliu ce i s-a întâmplat în cele 24 de minute în care s-a aflat în moarte clinică. Din cauza unui stop cardiac, inima i s-a oprit din bătut, iar ceea ce a urmat, din spusele femeii, este de-a dreptul incredibil.

Aceasta este incredibila poveste a unei doamne pe nume Lauren Canaday, care în luna februarie a anului 2023 a suferit un stop cardiac. Inima femeii s-a oprit din activitate pentru aproximativ 24 de minute, motiv pentru care medicii și-au dat seama că pacienta a intrat în moarte clinică. Doctorii au salvat-o, iar femeia este astăzi bine.

La ceva timp după experiența trăită, ea a povestit tot ceea ce s-a întâmplat.

„Am făcut brusc un stop cardiac. Soțul meu a sunat la urgențe, medicii au venit și m-au resuscitat timp de 24 de minute. După 9 zile de stat la terapie intensivă, doctorii au zis că nu am creierul afectat de incident. M-am trezit și eram foarte confuză din cauza faptului că eram intubate. Nu am avut amintiri despre ultimele zile trăite. Nu îmi amintesc nici azi ce am făcut înainte de infarct cu o săptămână.

Îmi amintesc doar că, atunci când eram în moarte clinică, am simțit o stare intense de pace! O pace care a stat cu mine și la câteva săptămâni după ce mi-am revenit.

Când am fost în moarte clinică nu am văzut o lumina puternică sau un tunel, dar am avut acest sentiment de pace. M-am întors cumva la locul în care mi se făcuse rău. Acum nu îmi mai este frică de moarte, de altceva nu îmi amintesc”, a povestit femeia potrivit celor de la mirror.co.uk.

Confesiunea acesteia a făcut rapid înconjurul lumii și nu puțini au fost cei care s-au mirat de cele descoperite.