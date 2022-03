O femeie a găsit un plic misterios în cutia de scrisori și când l-a deschis s-a speriat. Peste ce a putut să dea

De cele mai multe ori, în cutia de scrisori găsim reviste și pliante ce fac reclamă unor magazine. Totuși, o femeie a avut parte de o sperietură de zile mari atunci când a primit un plic misterios. Când l-a deschis, aceasta a dat peste ceva înfiorător.

Ce a descoperit o femeie într-un plic misterios găsit în cutia sa de scrisori

Fay Hancox în vârstă de 38 din Ramsbottom, Greater Manchester (Marea Britanie) a descoperit în cutia de scrisori a casei sale un plic misterios, fără vreun scris pe el. Când l-a deschis, aceasta a dat peste ceva complet neașteptat, ce a speriat-o din plin.

Citește și: Invitații care au lipsit de la o nuntă au primit acasă un plic neașteptat. Ce au făcut mirele și cu mireasa, după petrecere

În interiorul plicului se afla o pungă pentru congelator și, când a deschis-o, un miros puternic și neplăcut s-a împrăștiat în toată încăperea. Abia apoi a înțeles ce se afla în plic, de fapt.

„Stăteam în sufragerie cu ai mei copii atunci când am auzit că umblă cineva la cutia de scrisori de afară. Inițial nu am acordat improtanță, fiindcă îmi pregăteam un ceai. Apoi am decis să văd despre ce este vorba. Era un plic, în interiorul căruia se afla o pungă de congelator, cu ceva negru înăuntru. Am deschis punga și a început să miroasă a ceva îngrozitor. Era un liliac!”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Fay Hancox, care locuiește în chirie în Ramsbotton de aproximativ șapte ani, spune că nu își dă seama cine ar fi putut să îi facă una ca asta.

„I-am spus totul soțului meu, care e polițist. A început să râdă și m-a întrebat dacă am supărat pe cineva, dar eu nu vorbesc cu nimeni. L-am sunat apoi pe proprietarul casei în care stăm în chirie și l-am întrebat dacă are dușmani”, a mai mărturisit britanica.

Nu a durat mult și, după ce a privit camerele de filmat, a văzut că o femeie pe care nu o cunoștea a trecut pe lângă casa ei și a lăsat plicul cu liliacul în cutia de scrisori.

Citește și: Doi soți au simțit că ceva paranormal se întâmplă noaptea în casă, așa că au montat camere de filmat. Ce au descoperit

„Nu o cunosc, dar apoi am înțeles că găsise acest liliac și că pe strada noastră este o doamnă care îngrijește asemenea vietăți. Cel mai probabil a greșit adresa”, a explicat ulterior Fay Hancox.

Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții mai ales în rândul vecinilor și al locuitorilor orașului respectiv.

Vezi noi episoade din serialul Adela ▶ Răsturnările de situație se țin lanț în familia Andronic