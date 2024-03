O femeie a mers la spital crezând că a i-a rămas un os blocat în gât. Ce au descoperit, de fapt, medicii

O femeie în vârstă de 68 din Peru a fost operată după ce i-a rămas un cui în gât. Aceasta a mers la Urgențe crezând că avea un os blocat, dar medicii au făcut descoperirea înfiorătoare, care a necesitat o operație riscantă.

O femeie a mers la Urgențe crezând că are un os blocat în gât. De fapt, era un cui care îi străpungea artera, potrivit CBSnews.

Femeia din Peru mânca jumări de porc când a simțit brusc un obiect înfipt în gât. După ce a vomitat sânge, femeia a mers la urgențe crezând că a înghițit un os, dar era ceva mult mai periculos.

O femeie a mers de urgență la spital și medicii au descoperit că avea un cui în gât

Celia Tello, în vârstă de 68 de ani, a trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta obiectul, despre care medicii au declarat pentru Reuters că s-a dovedit a fi un cui care îi străpungea una dintre arterele carotide, vase de sânge despre care Clinica Cleveland spune că sunt "o parte vitală a sistemului circulator".

În ce stare este femeia, după ce a fost operată de urgență

Există câte o arteră carotidă de fiecare parte a gâtului, fiecare dintre ele împărțindu-se în două ramuri pentru a ajuta la alimentarea cu sânge a capului și a gâtului.

"Nu m-am gândit că aș putea avea un cui blocat în gât", a declarat Tello pentru Reuters.

Chirurgul Diego Cuipal a declarat că medicii au fost nevoiți să efectueze o operație atentă pentru a îndepărta cuiul și că a existat riscul de a "desprinde un cheag care ar fi putut ajunge la creier". Imaginile cu raze X au arătat cuiul aflat în gât.

"Am reușit să izolăm artera afectată și am reparat-o prin secționare și am unit o arteră sănătoasă cu o altă arteră sănătoasă", a declarat chirurgul.

Incidentul a avut loc luna trecută, iar Tello s-a vindecat de atunci. Acum, tot ceea ce a rămas este o cicatrice mare pe gât în urma procedurii.

Aceasta nu este prima dată când obiecte periculoase s-au aflat în mâncarea cuiva. Anul trecut, în untul de arahide a fost găsit oțel inoxidabil, iar în cârnații afumați au fost găsite fragmente de oase, ceea ce a dus la retrageri masive de produse alimentare.

