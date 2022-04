O femeie a privit ecografia bebelușului său și a descoperit ceva complet neașteptat. Imaginea văzută a lăsat-o fără cuvinte

Se spune că unul dintre cele mai fericite momente din viața unei femei este venirea pe lunme a unui copil. Dornică să se asigure că sarcina ei evoluează cum trebuie, o mamă a mers să facă o ecografie de control. Totuși, când a privit imaginile de pe monitor, femeia a trăit o sperietură de zile mari.

Ce a descoperit o femeie atunci când a privit ecografia bebelușului său

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Jade Boyland în vârstă de 28 de ani din Chard, Somerset (Marea Britanie). Tânăra a trăit momente pe care nu le va uita prea curând atunci când a decis să meargă la doctor pentru a face o ecografie de control.

Dornică să își vadă bebelușul și să se asigure cu sarcina evoluează normal, femeia a privit spre monitorul medicului, dar sperietura a fost mare.

La scurt timp după ce a publicat imaginea cu ecografia pe internet, pe pagina sa de Facebook, internauții au început să reacționeze, întrecându-se în tot felul de comentarii și glume.

„Copilul meu arăta ca un mic demon sau ca Salad Fingers, cu ochi mari și degete lungi. Chiar și femeia care mi-a făcut ecografia a început să râdă când a văzut cum arată copilul meu. M-am speriat când am văzut cum arată, nu știam dacă așa ceva e normal. Am întrebat medicul ce se întâmplă și de ce arată așa bebelușul, dar mi-a explicat că e totul perfect normal și atunci m-am mai liniștit. Era din cauza poziției, dar nu am reușit să o facem pe fetiță să se întoarcă. Am încercat să o fac să se miște în burtă, ca să nu mai arate atât de înfricoșătoare imaginea de la ecografie, dar nu am reușit. Spaima de la început a fost apoi înlocuită de amuzament. Prietenii și familia au râs mult atunci când au văzut imaginea. Nu cred că ei au mai văzut așa ceva”, a dezvăluit Jade Boyland, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Copilul s-a născut prin cezariană și a fost declarat perfect sănătos. În prezent, mama se amuză și o tachinează pe fiica sa cu privire la asemănarea cu un „demon”, din pricina pasiunii acesteia de-a face pozne.

Întâmplarea a stârnit numeroase reacții în rândul internauților, care au confirmat asemănarea cu Salad Hands, un personaj de desene animate.

