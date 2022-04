O femeie a vrut să facă un duș, dar chiar când se spăla a făcut o descoperire complet neașteptată. Ce s-a întâmplat

Era o zi cât se poate de obișnuită atunci când o australiancă în vârstă de 28 de ani a intrat în cadă ca să facă o baie. A dat drumul la apă și a început să se spele, dar la un moment dat ceva complet neașteptat s-a întâmplat și aceasta a făcut o descoperire ce a bulversat-o.

O femeie a intrat în baie ca să facă un duș, dar în scurt timp a făcut o descoperire neașteptată

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Dimitty Bonnet în vârstă de 28 de ani din Campbelltown, New South Wales (Australia). Mamă a doi copii, aceasta a profitat de un moment de liniște pentru a fugi în baie, să facă un duș. Nu a durat mult și o descoperire neașteptată avea să îi schimbe viața.

Chiar în timp ce se spăla, aceasta a simțit strania nevoie de-a se încorda. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a privit în jos și a văzut ce se întâmplase, de fapt: femeia născuse, deși nu știa că este însărcinată!

„Mereu au fost variații la greutatea mea, așa că nu m-am gândit la ceva special atunci când am pus câteva kilograme în plus. Doar am presupus că din cauza pandemiei și a perioadei de carantină m-am mai îngrășat. Nu era ceva ieșit din comun. Cu o lună înainte să nasc am zburat cu avionul, ba chiar am făcut și o radiografie atunci când m-am rănit la rugby. Nu era absolut nicio parte a corpului meu care să arate faptul că eram însărcinată. Ca să fiu sigură, am făcut chiar și un test cu o lună înainte de naștere și a ieșit negativ”, a fost dezvăluirea complet neașteptată făcută de australiancă, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Practic, Dimitty Bonnet nu a știut că este însărcinată și totul a venit ca o mare surpriză.

A decis să facă un duș și, câteva minute mai târziu, a descoperit că i se declanșase nașterea. Acum, familia are trei copii și mezinul a fost numit Harvey Eric Barry Timmins.

„Într-o seară am început să mă simt rău, am decis să trimit copiii la culcare mai repede. Pe la 1 noaptea nu îmi era bine, aveam senzația că trebuie să folosesc toaleta, dar nu puteam. Când durerile au început să fie tot mai mari, am decis să fac un duș, în speranța că mă voi simți mai bine. La un moment dat am simțit nevoia să mă încordez și am simțit ceva straniu. Când m-am uitat mai atent am putut vedea capul unui bebeluș”, a mai dezvăluit femeia, care după ceva eforturi a reușit să nască acasă, în baie. Ulterior a venit și ambulanța și mama și bebelușul au fost duși de urgență la spital.

După ce și-a mai revenit din șoc, australianca a explicat faptul că, pe lângă faptul că nu au îngrijorat-o acele câteva kilograme în plus, a avut ciclu menstrual regulat și niciun alt simptom specific sarcinii. Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea, stârnind un val puternic de reacții în rândul internauților.

