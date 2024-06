O femeie de 66 de ani a văzut că scrisul de mână începe să fie puțin diferit. A ignorat semnul crezând că de la oboseală a început să îi fie tot mai greu să scrie. La spital, medicii i-au dat vestea ce i-a schimbat viața pentru totdeauna. Ce avea doamna, de fapt.

O doamnă a observat într-o zi faptul că scrisul său de mână s-a modificat. Inițial nu a acordat o prea mare atenție acestui detaliu, însă ulterior, când a văzut că problema persist și că îi este tot mai greu să noteze lucruri, aceasta a decis să meargă la spital.

Acolo, după numeroase analize și investigații, medicii i-au dat o veste cruntă, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna.

O femeie a văzut că scrisul ei de mână începe să fie diferit. A ignorat semnul crezând că e de la oboseală. Ce diagnostic a primit

O femeie a făcut că scrisul de mână i s-a modificat, dar nu s-a îngrijorat. Când a văzut că scrie tot mai greu, a mers la spital și medicii i-au dat un diagnostic crunt, ce avea să îi schimbe viața pentru totdeauna.

Aceasta este povestea trăită de Jan Collingsworth, în vârstă de 66 de ani, o doamnă care locuiește în Norfolk (Marea Britanie).

Într-o zi, britanica a văzut că scrisul ei de mână a început să arate diferit, cumva mai neglijent, dar a dat vina pe oboseală. Pe măsură ce timpul a trecut, aceasta a văzut că îi este din ce în ce mai greu să noteze ceea ce își dorește.

„Într-o zi am realizat că este ceva în neregulă cu scrisul meu de mână. Era mic și împrăștiat. Am scris patru pagini de format A4 și, când am vrut să citesc, am realizat faptul că abia dacă pot citi. Am început să plâng, nu puteam desluși nimic din ceea ce scrisesem. Lucrurile erau tot mai grave și am ajuns în punctul în care îmi era rușine ca cineva să îmi vadă scrisul”, a zis femeia, potrivit celor de la dailystar.co.uk.

Îngrijorată, aceasta și-a dat seama că ceva nu este în regulă, așa că a decis să meargă la spital. Acolo, după numeroase analize și investigații, medicii au ajuns la concluzia că femeia avea, de fapt, paralizie supranucleară progresivă,

„Nu există cale de vindecare, doar un tratament ce ajută. Am fost bulversată, nu mi-a venit să cred”, a spus doamna.

Fosta profesoară, actualmente pensionară, nu mai poate citi, scrie, grădinări sau merge cât de mult își dorește. Totuși, doamna face zilnic exerciții și dă dovadă de ambiție și optimism. Povestea ei a făcut rapid înconjurul lumii și a stârnit numeroase reacții de admirație.