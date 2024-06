Un bărbat a ajuns să bea 10 litri de apă pe zi și familia a crezut că doar îi e sete. Medicii i-au dat o veste devastatoare

Un bărbat a ajuns să bea chiar și 10 litri de apă pe zi și mai toți din familie au crezut că omului îi e doar sete. Când a ajuns la spital, medicii au dat familiei o veste devastatoare.

Uneori, niște simptome banale pot ascunde afecțiuni extrem de grave. De acest lucru s-a convins și un bărbat care a ajuns să bea chiar și 10 litri de apă pe zi. Mulți dintre cei din familia lui au crezut că omului îi e pur și simplu sete.

Când a ajuns la spital, medicii au crezut că are diabet, însă ceea ce a urmat a fost de-a dreptul neașteptat. Familia a primit o veste devastatoare.

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut un bărbat pe nume Jonathan Plummer. Omul a început să bea din ce în ce mai multă apă, ajungând să consume chiar și 10 litri de apă zilnic, în condițiile în care unui om sănătos, fără probleme renale sau de altă natură, i se recomandă să consume în jur de 2 litri de apă pe zi.

Inițial, rudele au crezut că acestuia îi e doar sete. Văzând că obiceiul persistă, bărbatul s-a dus la spital. Medicii i-au ascultat povestea și primul gând a fost că acesta ar putea avea diabet.

Totuși, după numeroase analize și investigații, doctorii au dat familiei o veste devastatoare. Bărbatul care consuma chiar și 10 litri de apă pe zi nu avea diabet, ci o tumoră cerebrală, localizată la glanda pituitară, cea responsabilă pentru retenția de apă.

„Era atât de greu, pierdeam foarte multe zile de muncă, sunt poștaș. Am început să mă simt extrem de amețit și obosit. Am fost devastat când am primit diagnosticul”, a spus bărbatul, potrivit celor de la dailystar.co.uk.

Totuși, abia după ce starea lui fizică a început să se degradeze, Jonathan Plummer s-a gândit că ar fi bine să meargă la spital, pentru un control amănunțit. Nu bănuia că viața lui avea să se schimbe radical, pentru totdeauna.

Pacientul a făcut apoi treizeci de ședințe de radioterapie și în prezent nu mai suferă de cancer, căci boala este în remisie. Totuși, omul este nevoit să ia medicație pentru tot restul vieții.

După această întâmplare, bărbatul a decis să strângă bani și să îi doneze în numele științei, pentru cercetările legate de tumorile cerebrale.