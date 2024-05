O femeie a vizitat o închisoare abandonată și a făcut mai multe poze în locul părăsit. Abia când a ajuns acasă a observat detaliul

Tania Woods a vizitat o închisoare părăsită, transformată acum în muzeu. Închisoarea se numește Bodmin Jail și se pare că e catalogată drept una dintre cele mai înspăimântătoare închisori din Marea Britanie.

Există multe povești legate de închisoarea Bodmin, potrivit cărora spiritele condamnaților care au murit în închisoare bântuie în continuare acel loc încărcat de istorie.

Tania a mers să viziteze închisoare Bodmin Gaol tocmai pentru că aflase că e o locație bântuită și voia să afle mai multe despre poveștile născute în acel loc.

Ce a putut surprinde o femeie într-o închisoare abandonată

Închisoare a fost construită în Cornwall în 1779 și a fost scoasă din uz în 1927. De atunci, închisoarea a fost transformată într-un fel de muzeu, fiind destinația perfecta pentru toți turiști doritori de senzații tari și mai ales pentru cei pasionați de povești cu fantome.

Acest loc din Cornwall e faimos pentru vânătoarea de fantome și pentru hotelul bântuit din zonă, fiind atracția principală pentru cei care investighează fenomene paranormale, care speră să surprindă fantome.

Închisoarea Bodmin a apărut chiar și în faimosul reality show Most Haunted. Legenda spune că multe dintre fantomele care au rămas în închisoare sunt spiritele foștilor deținuți care au fost executați în închisoare și încă încearcă să își găsească o cale de ieșire.

Tania Woods a vizitat această închisoare în urmă cu 12 ani, chiar de ziua ei, dar a observat ceva straniu într-o poză abia când a ajuns acasă și a început să se uite la toate fotografiile făcute în timpul excursiei.

Femeia a decis să posteze fotografia ciudată pe un grup de Facebook destinat vânătorilor de fantome. Atunci când a făcut poza la fața locului, Tania nu a observant nimic neobișnuit, dar când a privit-o cu atenție, a văzut că în colțul din dreapta sus pare că e o fantomă.

Într-un interviu pentru The Mirror, femeia a mai povestit că își amintește perfect că simțea fiori reci atunci când se plimba prin celulele închisorii. De aemenea, Tania a mai zis că s-a simțit copleșită de tristețe în timpul vizitei.

“Nu am realizat că am surprins o fantomă în poză până nu am ajuns acasă, locuiam în Cornwall în perioada aia. I-am contactat pe cei care se ocupă de închisoare și le-am arătat fotografia. Directorul de la acea vreme mi-a spus că această fantomă a mai fost surprinsă în poze și de alți vizitatori”, a povestit Tania.

Mai mult decât atât, directorul închisorii i-a oferit Taniei oportunitatea să înnopteze o seară la acea închisoare pentru a trăi experiența complete, în cazul în care dorea să facă și mai multe poze.

Tania a refuzat pentru că era destul de speriată și îi era teamă că ceva rău avea să I se întâmple. Cu toate acestea, femeia nu va uita niciodată această experiență unică și, pentru alții, înfricoșătoare.