O femeie a vrut să deschidă o pungă cu chipsuri, dar a făcut o descoperire neașteptată. Peste ce a dat

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut de curând o doamnă. Aceasta s-a oprit la un supermarket și a decis să își cumpere câteva pungi cu chipsuri. După ce a terminat o porție, femeia a vrut să mai savureze o pungă. Doar că, atunci când a scuturat-o ca să o deschidă, aceasta a făcut o descoperire complet neașteptată.

Ce a descoperit o femeie în punga de chipsuri pe care și-a cumpărat-o de la un supermarket

Yarna Davies din Cardiff (Țara Galilor) obișnuiește să meargă la cumpărături la un supermarket cunoscut din zonă. De curând, aceasta a cumpărat câteva pungi cu chipsuri, dar în niciun moment nu a bănuit că va avea parte de o surpriză de proporții.

„Am deschis primul pachet în urmă cu câteva zile. Cineva era la mine în vizită, am mâncat prima pungă și, fiindcă încă îmi era foame, am decis să mai deschid una. Totuși, când am vrut să scutur pachetul și să îl deschid, am descoperit că punga era goală. O agitam și nu se auzea nimic. I-am arătat și persoanei de lângă mine și a fost atât de uimită încât mi-a sugerat să iau măsuri”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Chiar dacă inițial a ezitat, doamna a ales apoi să facă poze la punga de chipsuri goală complet și a povestit cele întâmplate pe contul său de socializare. Se pare că nu a durat mult și cei de la compania producătoare de chipsuri au luat legătura cu Yarna Davies și au asigurat-o că își va primi banii înapoi.

„Mi-au zis că a fost o problemă la mașinile lor de la fabrică și că au existat anumite probleme în linia de producție. Nu pot să mint, chiar m-am enervat atunci când am realizat că punga e complet goală și nu există chipsuri în interior, dar acum cred doar că s-a întâmplat să trăiesc ceva ieșit din comun, ce ți se întâmplă o dată în viață”, a mai mărturisit femeia.

În plus, aceasta a spus că are de gând să păstreze punga de chipsuri cu pricina ca amintire.

„Cred acum că e chiar amuzant s-o las așa, nedesfăcută, undeva în dulap. Cu siguranță e ceva ce ți se întâmplă o dată în viață”, a completat Yarna Davies.

