O tânără și-a cumpărat o pungă de salată, dar când a privit înăuntru a rămas fără cuvinte. Ce a găsit Zara Bailey

Aceasta este strania întâmplare pe care Zara Bailey cu siguranță nu o va uita prea curând. Tânăra în vârstă de 19 ani din Queensland (Australia) a mers la supermarket și a decis să își cumpere o salată verde la pungă, pentru ea și familia ei. Inițial, studenta nu a observat absolut nimic neobișnuit la produsul pe care tocmai îl cumpărase.

Ce a găsit o tânără în punga de salată pe care a cumpărat-o de la supermarket

A ajuns acasă, a pus punga la frigider și seara a scos din pachet câteva frunze de salată, pe care le-a tăiat și le-a servit la cină, împreună cu familia. Fiindcă punga nu a fost consumată pe deplin, fata a pus-o la frigider.

Câteva zile mai târziu, Zara Bailey a decis să arunce salata la gunoi, fiindcă nu mai arăta atât de proaspătă. Acesta a fost însă și momentul în care tânăra a trecut printr-o sperietură de zile mari, atunci când a descoperit ce se afla de fapt, în pungă.

Citește și: A cumpărat o canapea de pe internet, dar a avut surpriza vieții când a descoperit ce se află în ea: ”O, Doamne”

Mai exact, printre frunzele de salată, ea a putut observa o broască verde de șase centimetri lungime.

Zara Bailey a făcut o descoperire complet neașteptată în punga de salată

„Broasca a decis să stea ascunsă până când am fost pe punctul de-a arunca punga la gunoi. Atunci am văzut doi ochi micuți care mă priveau. Am fost de-a dreptul uluită atunci când am văzut-o, aproape că am scăpat punga pe jos. M-am bucurat extrem de mult atunci când am văzut că e în viațăși că o putem salva. Era o broască destul de mare”, a mărturisit tânăra care a trecut printr-o întâmplare pe care mulți ar putea s-o considere stranie.

Citește și: De ce portocalele sunt ambalate mereu în plase de culoare roșie! Explicația pe care trebuie neapărat s-o afli

După ce și-a revenit din sperietură, australianca a pus imediat mâna pe telefon, a pozat vietatea și a postat poza pe pagina sa de socializare. Imaginea a adunat mii de aprecieri și sute de comentarii instant, devenind astfel virală. Mulți dintre internauți au avut reacții de compasiune față de micuța broască ce a stat captivă în punga de salată pentru atât de mult timp. Alții, ceva mai puși pe glume, au spus că se vor duce să cumpere mai des salată, din dorința de-a se alege cu o broscuță gratis.

„E ca și când ai găsi o jucărie surpriză în cutia cu cereale”, a glumit unul dintre internauți.

Zara Bailey a băgat broasca într-o casoletă în care i-a pus apă, frunze și viermișori. După o vizită la medicul veterinar, vietatea a ajuns la un „hotel de broscuțe”, deținut de un crescător cu experiență.