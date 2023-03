O femeie a vrut să facă reparații în casă, dar a descoperit ceva neașteptat sub podea. Ce era sub parchetul din dormitorul ei

Din când în când, orice care are nevoie și de reparații. Totuși, pentru o femeie, această situație s-a transformat într-o experiență cu totul și cu totul neașteptată. A vrut să schimbe niște cabluri de sub podea, dar a descoperit sub parchetul din dormitorul său ceva cu totul și cu totul neașteptat.

O femeie a vrut să facă reparații în casa ei, dar a făcut o descoperire neașteptată sub podea. Ce se afla sub parchetul din dormitorul său

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o doamnă a cărei identitate nu a fost dezvăluită. Întreaga întâmplare a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

Când niște cabluri din instalația electrică s-au ars, femeia a apelat la ajutorul unui electrician. Când omul s-a apucat de treabă, nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit ce se afla sub podeaua din dormitorul ei. Practic, fostul proprietar a lăsat sub parchet un adevărat „altar” închinat lui Nicolas Cage, celebrul actor de la Hollywood.

În spațiul respectiv, ce oferea o cale de acces la instalația electrică, se aflau câteva sfori pe care erau agățate 12 imagini cu vedeta. Pe lângă acestea, femeia a mai descoperit sub parchetul din dormitorul său o carpetă mică, lumânări, un pocal și o cutie cu tot felul de obiecte întâlnite în filmele în care acesta a jucat.

Femeia a pozat totul și imaginile au ajuns pe internet, prin intermediul unui prieten, care a publicat totul pe Reddit:

„Era totul chiar sub dormitorul prieteni mele. Când mama ei a văzut totul, s-a apucat imediat de curățenie. Ea era mult prea șocată de ceea ce descoperire. Cel mai probabil totul aparține fostei proprietare, despre care știm doar că era o doamnă de vârstă mijlocie, care nu avea copii”, a scris prietenul femeii care a descoperit „altarul”, pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Imaginile cu descoperirea au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților. Unii s-au declarat surprinși de cele aflate, în timp ce alții au ales să vadă partea comică și să se întreacă în tot felul de glume și presupuneri.

