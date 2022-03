O mamă a crezut că vede o jucărie pe jos în baie, dar când s-a uitat mai atent a trăit o spaimă uriașă. Peste ce a dat

Atunci când ești părinte de copii mici, în mod inevitabil covorul sau alte suprafețe din casă sunt pline de tot felul de jucării și obiecte ce aparțin celor mici. O femeie a mers la baie și a crezut că vede o jucărie pe podea, dar când a privit mai atent și a descoperit despre ce era vorba s-a speriat din plin.

Aceasta este incredibila întâmplare prin care a trecut o femeie pe nume Kayleigh Ball în vârstă de 33 de ani din Norris Green, Liverpool (Marea Britanie). Totul s-a petrecut pe 7 martie 2022 și, la scurt timp după ce femeia a dezvăluit detaliile, povestea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Era o seară ca oricare alta atunci când mama a dorit să meargă la baie și a crezut că vede pe jos o jucărie. S-a gândit că, cel mai probabil, unul dintre cei patru copii ai săi au lăsat-o acolo. Totuși, când a privit mai atent, aceasta a făcut o descoperire șocantă și a trăit o spaimă uriașă.

„Era ora de culcare și i-am dus pe cei mici în pat. Unul dintre ei a început să țipe din baie că e un șarpe acolo. Am mers imediat acolo ca să văd despre ce e vorba și inițial am crezut că e doar o jucărie a celor mici. Am și mișcat șarpele cu piciorul și acesta nu a reacționat în niciun fel. Când copilul a aprins lumina în baie, reptila a început să se miște și m-am speriat. Era subțire, dar uriaș! Găsești muște și alte insecte de tot felul, dar în mod clar nu șerpi”, a dezvăluit Kayleigh Ball, potrivit celor de la liverpoolecho.co.uk.

Fără să mai stea pe gânduri, mama a închis imediat ușa băii, a pus un prosop ca să acopere spațiile pe unde s-ar fi putut strecura șarpele și i-a culcat pe cei mici. Ulterior, reptila a fost îndepărtată din locuință și nu au fost raportate incidente.

