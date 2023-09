Femeia s-a prezentat la doctor cu o mică durere la ochiul drept, dar investigațiile amănunțite au scos la iveală o situația uluitoare. Ce a putut să găsească medicul în ochiul pacientei.

Dr Katerina Kurteeva a fost martoră unui caz extrem de îngrijorător, atunci când a intrat în cabinetul ei o pacientă care a susținea că o deranjează ceva în ochi. Femeia a spus că a încercat să identifice cauza durerii, dar pentru că nu a reușit s-a prezentat la medic. Oftalmologul a povestit întreaga situație și acum trage un semnal de alarmă pentru toți cei care poartă lentile de contact.

O femeie care folosea lentile de contact a mers la doctor pentru că simțea ceva în ochi. Oftalmologul, oripilat când a văzut cauza

După ce pacienta, în vârstă de 70 de ani, și-a explicat simptomele, oftalomogul a început o investigație amănunțită pentru a descoperi sursa problemei. Nu mică i-a fost mirarea când, în ochiul pacientei sale, a găsit nu mai puțin de 23 de lentile de contact, transmite unilad.com.

De-a lungul timpului, toate acestea migraseră în spatele ochiului și este o minune că femeia nu a avut nicio problema pana atunci. Consternată, doctorița a distribuit un clip destul de explicit pe pe rețelele sociale și a oferit mai multe detalii despre cazul îngrijorător.

Citește și: O mamă își alăpta bebelușul, când a observat ceva în neregulă. Cum și-a dat seama că micuța are probleme grave de sănătate

Distribuind imaginile pe contul ei de Instagram, Dr. Kurteeva le-a arătat urmăritorilor ei exact care este motivul pentru care medicii spun întotdeauna că nu este bine să dormi cu lentilele de contact în ochi.

„În aproape 20 de ani de practică, nu am mai văzut așa ceva”, a spus aceasta într-un eseu publicat de insider.com. „Nici pacientei nu i-a venit să creadă și a întrebat dacă sunt sigură de numărul pe care l-am scos. A fost foarte norocoasă – ar fi putut să-și piardă vederea, să-și zgârie corneea sau să facă o infecție”, a mai adăugat medicul.

„Deși nu pot fi sigură cum a reușit să uite să scoată toate acele lentile, s-ar putea să fie pentru că poartă timp de 30 de ani”, a mai spus ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: A ațipit cu lentilele de contact la ochi, dar ce a urmat e greu de imaginat. Gestul aparent inofensiv l-a costat pe viață

Pacienta cu 23 de lentile de contact în ochi s-a simțit aproape instat mai bine, a mai spus Dr. Kurteeva. „După ce am îndepărtat cea mai mare parte, am mai extras câteva din colțurile ochiului și i-am spălat ochiul, cu grijă, folosind apă distilată, sterilă și am trimis-o acasă cu picături antiinflamatoare”, a explicat.

Le-am pus pe toate pe un șervețel, le-am separat și am numărat 23 de lentile de contact. Unele dintre ele erau galbene și altele albastru deschis, deoarece, în timp ce culoarea naturală a acestora s-a deteriorat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările