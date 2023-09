O mamă își alăpta bebelușul, când a observat ceva în neregulă. Cum și-a dat seama că micuța are probleme grave de sănătate

O mamă a povestit în mediul online cum a descoperit că fiica ei de doar 18 luni suferă de o boală gravă. Femeia a observat un detaliu bizar atunci când o alăpta pe micuță și s-a grăbit să o ducă la medic.

Danielle Prior, din Surrey, își hrănea fiica la masa de seară atunci când a observat un detaliu bizar într-unul dintre ochii acesteia. Femeia în vârstă de 30 de ani, devenită mămică de doar 18 luni, nu a stat pe gânduri și a făcut o programare de urgență la medicul de familie. Din nefericire, controlul a dezvăluit un diagnostic crunt.

Femeia își alăpta fiica, atunci când a observat ceva ciudat în ochiul bebelușlui. Ce era, de fapt

Evenimentul a avut loc la începutul acestui an, în timp ce Danielle o alăpta pe fiica ei, Evie. Aceasta și-a privit bebelușul și a observat un cerc luminos în ochiul drept al acesteia. După ce au ajuns la doctor, specialistul le-a recomandat să facă mai multe investigații, transmite dailymail.co.uk.

Astfel, de la medicul de familie, fetița a ajuns la oftalmolog. Rezultatele au arătat că avea fețița în vârstă de doar 18 luni avea retinoblastom – un tip rar de cancer ocular – care nuneste foarte întâlnit la copii.

Acest tip de cancer care este, de obicei, declanșat de mutația unei gene și crește pe măsură ce se dezvoltă ochiul, afectează cu precădere copiii sub vârsta de cinci ani. Apariția unui inel luminos în centurl ochoului fiind cel mai frecvent simptom. Alte semne pot include strabism, o schimbare a culorii irisului și umflarea zonei din jurul ochiului.

Evie a suferit apoi o intervenție chirurgicală exploratorie sub anestezie generală, care a confirmat un retinoblastom de grad D - adică se afla într-un stadiu avansat - care îi afectase deja trei sferturi din ochi.

„Când am primit vestea, m-a rupt sufletul, nu am vrut să vorbesc cu nimeni, am vrut doar să opresc totul. Nu prea mâncam, nici nu dormeam și sufeream de anxietate”, a mărturisit mama îndurerată

„Înainte de a o diagnosticată pe Evie, ne-am tot gândit „poate greșim”, că ar putea fi benignă sau doar cataractă. „Când ni s-a confirmat, am intrat într-o gaură neagră adâncă până când am aflat despre tratamente”, a mai povestit Danielle, potrivit sursei menționate anterior.

La o vârstă atât de fragedă, micuța a trecut prin șase serii obositoare de chimioterapie intra-arterială - o doză concentrată de chimioterapie care este administrată direct ochiului afectat - în speranța de a elimina cancerul. Cu toate acestea, în ciuda faptului că medicii credeau că tratamentul a funcționat inițial, boala gravă era încă prezentă.

Părinții ei însă au ales să continue tratamentul în speranța că va funcționa, pentru a reuși să îi salveze ochiul micuței - o altă opțiune de tratament. Din fericire, după luni de tratament, cancerul este acum în remisie, dar mama ei spune că este o „bombă cu ceas” pentru că trebuie să aștepte să afle dacă boala va recidiva.