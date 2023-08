O femeie din București a primit amendă în autobuz, cu toate că plătise biletul STB prin SMS. Cum a fost posibil așa ceva

Soțul femeii din Capitală a povestit toată întâmplarea pe internet. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

O femeie din București a avut parte de o întâmplare neobișnuită într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Cu toate că avea bilet STB cumpărat prin SMS, aceasta a fost luată la bani mărunți de către controlori și, ulterior, amendată.

Care a fost motivul pentru care femeia a primit amendă, cu toate că plătise biletul STB

Soțul femeii din București a vrut să vadă dacă poate contesta decizia și a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat. El a relatat pe internet că a trimis un SMS la 7458 pentru partenera sa de viață, care se afla în autobuz, în timp ce el era acasă, potrivit Cancan.

Ulterior, bărbatul a făcut o captură de ecran la plată și la codul de validare și i le-a trimis soției. Însă, când controlorii au urcat în autobuz, iar femeia le-a arătat imaginea, aceștia i-au spus că biletul nu e valabil și i-au dat amendă, cu toate că plătise pentru el.

„Azi dimineață, 18.08.2023, am făcut bilet de autobuz prin SMS la 7458. Am făcut screenshot și am trimis poza către soția mea. Ea nu știe cum se face cu biletul prin SMS. În autobuzul 783, au urcat controlorii și soția mea le-a arătat poza pe care i-am trimis-o, cu codul de validare valabil. Controlorii i-au dat o amendă, pentru că poza nu e valabilă. Întrebarea mea este: <<putem face contestație?>> Pentru că acel cod trebuie verificat, din ce știu eu.”, a scris bucureșteanul, citat de sursa menționată mai sus.

Internauții i-au răspuns imediat bărbatului și au încercat să îi explice că cei de la STB ar fi procedat corect:

„Nu. Se consideră că acel cod e folosit de două persoane în același timp. Codul e valabil doar personal.”/„Un cod este valabil doar pentru o persoană care se află în transportul respectiv, la momentul controlului.”, sunt doar câteva dintre comentarii, citate de sursa menționată mai sus.

Din ce alte motive mai poți primi amendă în autobuz

Potrivit datelor transmise de STB pe site-ul oficial, pentru a achita călătoria prin SMS este nevoie să trimiți mesaj înainte de a urca în autobuz.

De asemenea, cei care au trimis SMS la 7458, dar au rămas fără baterie la telefon, pot primi amendă dacă sunt prinși de controlori.

„Plata titlurilor de călătorie metropolitane permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, începând din momentul primirii codului de confirmare a tranzacției. Așadar, SMS-ul trebuie trimis înainte de a urca în mijloacele de transport public. După expirarea valabilității titlului de călătorie, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, este necesară achiziționarea unui nou titlu de călătorie prin SMS, pentru a putea continua călătoria. Atenţie! Bateria telefonului utilizat pentru achiziționarea titlurilor de călătorie prin SMS trebuie să fie încărcată suficient pe toată perioada de valabilitate a titlului de călătorie.”, se arată pe site-ul STB, citat de Cancan.

