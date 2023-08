“I-au crescut unghiile cât a așteptat STB”. O călătoare a scos unghiera și a început să-și taie unghiile în autobuz | VIDEO

Situație hilară într-un autobuz din București. O călătoare de pe linia 178 a decis să-și facă manichiura în timpul mersului fără a lua în considerare de prezența celorlalți călători. Un bărbat când a observat ce face femeia din fața lui a filmat totul | VIDEO.

O scenă care provoacă stări mixte, de la râs la plâng, o arată femeia din București îngrijindu-se de manichiură în timpul călătoriei cu autobuzul. Totul s-a întâmplat într-o după-amiază din București, când femeia și-a scos unghiera și a început să-și taie unghiile.

Persoanele din fața ei au observat gestul ei, iar bărbatul care îi era cel mai aproape, a scos telefonul și a filmat momentul de cascadorii râsului.

Momentul în care femeia preocupată de manichiură își taie cu îndârjire unghiile în autobuz: “I-au crescut unghiile cât a așteptat STB”

Videoclipul a fost publicat în mediul online pe grupul “Reclamații STB București”, acolo unde oamenii s-au împărțit în două tabere.

Unii au criticat gestul femeii care își tăia unghiile și le lăsa să cadă în gol, în timp ce alții, în același asentiment, au ales totuși să facă haz de necaz: “I-au crescut unghiile cât a așteptat STB” / “Să-și facă și pedichiura”, iar un altul a răspuns “Nu are loc să-și întindă picioarele” / “De ce sa facă mizerie acasă, a plătit 3 lei deci are tot dreptul” / “Nu o deranja, las-o sa termine ca vine acasa si iese pe geam și le taie cand sunt eu ieșit la tigara si-mi cad în cap....Săr' mâna vecina” / “Săraca femeie ! Cred că a așteptat atât de mult autobuzul, încât i-au crescut unghiile. Hua STB” / “Civilizația din preistorie este prezenta tot timpul în România ....ne mai trebuie poate 1000 de ani sa ne civilizam ....fie batrani din timpul lui nea nicu fie tineri după revoluție tot aia e ...toți sunt la fel necivilizati pt ca e democrație” / “Bătrânii care se laudă ca ai ce învăța bun de la ei. Și tot ei strigă "tineretul needucat". Și mai vrem Schengen.” / “Dar acasă ce-o fi făcând ? Durează 5 minute pe fiecare mana. Faci azi una și mâine alta.” / “Asa, cu microbi! După aia se întreabă de unde a făcut micoza, uite de unde” / “Așa se întâmplă când ai transportul gratuit. Urmează pedichiura” / “Acasă nu are timp, se uită la telenovele.”.

