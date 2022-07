O femeie mânca chipsuri atunci când a făcut o descoperire neașteptată în pungă. Peste ce a putut să dea

Fiindcă îi era foame, o mamă a decis să își cumpere o gustare rapidă. A ales o pungă de chipsuri. A deschis punga și a început să mănânce, dar nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut peste ce a putut să dea, de fapt. Când a descoperit ce se află în interiorul ambalajului, doamna a pus imediat mâna pe telefon și a pozat totul. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

O femeie mânca chipsuri atunci când a făcut o descoperire complet neașteptată. Peste ce a dat

Aceasta este inedita situație prin care a trecut Helen Reed în vârstă de 33 de ani din Aberford, West Yorkshire (Marea Britanie), chiar atunci când se afla la locul de muncă. Mare fană a chipsurilor cu aromă de ceapă și brânză, britanica a decis să profite de pauză de masă de la prânz și să savureze gustarea. Totuși, aceasta a observat imediat că primul chips are o textură neobișnuit de umedă.

Convinsă de faptul că punga a fost deschisă înainte s-o cumpere ea, femeia s-a apucat să „cotrobăie” prin ambalaj. Nu mica i-a fost însă surpriza atunci când a văzut peste ce a putut să dea. În interior se afla un cartof întreg, prăjit, printre restul de chipsuri. Helen a fost atât de surprinsă de cele întâmplate, încât a învelit totul în hârtie și, când a ajuns acasă, i-a arătat soțului și copiilor.

Amuzată din plin de cele întâmplate, mama a pozat inedita descoperire din punga de chipsuri și a publicat imaginile pe internet. Într-un timp extrem de scurt, acestea au devenit virale și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

„Am cumpărat chipsurile ca să le pot savura la serviciu. Aceasta este aroma mea preferată, nimic nu se compară cu această combinație de brânză și ceapă. Nu am simțit punga grea și nimic nu mi-a atras atenția. Știam totuși că ceva nu este în regulă abia atunci când am mâncat primul chips și era umed. Am crezut că pachetul a fost deschis înainte, dar când m-am uitat mai atent mi-am dat seama că înăuntru este un cartof adevărat, în toată frumusețea (…). E amuzant, căci pe pungă scrie că sunt chipsuri făcute din cartofi adevărați. Nu vei găsi ceva mai real de atât!”, a glumit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Mulți dintre cei care au văzut imaginile cu descoperirea făcută în punga de chipsuri s-au amuzat copios și întreaga întâmplare a devenit un generos subiect de glume.

