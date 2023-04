O femeie s-a dus cu fiica ei la un control oftalmologic, pentru că observase ceva ciudat la ochiul copilei. Ce a putut descoperi

Femeia din Marea Britanie, pe numele său Rebecca, a povestit cum totul a început de la o simplă joacă. Aceasta a mărturisit că, în timp ce o privea pe copila de trei ani cum se juca cu o figurină, a observat că fetița s-a uitat destul de ciudat la acea jucărie și apoi la ea, potrivit Digi24, care citează The Independent.

„Îmi amintesc că mă jucam cu Isla pe podea, iar ea s-a uitat la o jucărie, apoi s-a uitat la mine. Când și-a ridicat privirea, ochiul ei drept s-a mișcat în lateral și înapoi, ca și cum nu s-ar fi putut concentra.”, a spus Rebecca.

Ce au descoperit medicii la ochiul copilei de doar trei ani

Se pare că mama ar fi observat primele simptome în iarna anului 2020. Rebecca a mai explicat că, la acea vreme, nu i s-a părut nimic ciudat la ochiul fetiței, considerând că Isla are probleme cu vederea, având nevoie doar de ochelari:

„Am observat că irisul ei tremura uneori. Ambele episoade s-au întâmplat doar de câteva ori, au fost destul de subtile. Am presupus că are un ochi leneș și că are nevoie de ochelari. Nu am fost foarte îngrijorată.”, a mărturisit Rebecca, citată de sursele menționate mai sus.

După un timp, femeia în vârstă de 35 de ani s-a prezentat la medic, însă, după ce doctorul i-a examinat ochiul fetiței, s-a uitat îngrozit către mamă:

„Un medic a venit să examineze ochiul Islei. Îmi amintesc că mi-a spus: <<Din păcate, are o tumoare la ochiul drept.>> Am început să plâng.”, a mai adăugat mama.

După mai multe investigații, Isla fost diagnosticată cu retinoblastom, un cancer ocular rar care se pare că afectează, de regulă, copiii, în special ochiul drept al acestora, potrivit sursei citate mai sus.

Părinții copilei au tras un semnal de alarmă cu privire la simptomele acestui tip de cancer

Se pare că medicii au fost optimiști cu privire la soarta ochiului copilei, considerând că îl pot salva. Deși, într-un final, tumora s-a micșorat, chimioterapia a fost una extrem de chinuitoare, deoarece fetița făcea tot felul de infecții:

„Isla a avut perioade de câteva luni în care totul părea să arate bine. Cu toate acestea, cancerul a recidivat de câteva ori.”, a mai povestit Rebecca, citată de The Independent.

Părinții fetiței au tras și un semnal de alarmă în rândul adulților, informând despre simptomele pe care ei le-au observat la copilă.

Se pare că un simptom l-au descoperit chiar atunci când i-au fotografiat ochiul cu blițul. În acea poză se putea observa o „strălucire” albă în ochiul fetei, care poate apărea numai în anumite condiții de luminozitate.

Printre alte simptome s-ar număra și schimbarea aspectului ochiului, inclusiv prin umflarea acestuia, potrivit surselor citate mai sus.

