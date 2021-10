O femeie săpa în pământ atunci când a dat peste ceva neașteptat. Ce a găsit

Pasionată de grădinărit, o femeie a decis să sape în grădină și să pregătească solul pentru noile straturi de plante și flori. Totuși, la un moment dat, Megan Ambrus din Kingston (Tasmania) a observat un obiect straniu, ce i-a atras imediat atenția.

Când a înțeles despre ce este vorba mai exact și peste ce a dat, doamna cu pricina a avut o surpriză de proporții.

Ce a găsit o femeie în pământ, în timp ce săpa în grădina casei sale

Era o zi oarecare atunci când doamna Ambrus a decis că a venit momentul să sape și să pregătească pământul pentru viitoarele plante, dar și pentru cele deja existente. În apropierea unei jardiniere, chiar în solul afânat, femeia a văzut un obiect care i-a atras atenția prin faptul că era strălucitor.

Mai exact, Megan Ambrus din Tasmania a dat peste un inel și, așa cum era de așteptat, acest lucru a surprins-o din plin, căci bijuteria nu îi aparținea și nici nu îi părea cunoscut.

Citește și: Un cuplu a vrut să renoveze noua casă atunci când a descoperit ce „secret” se ascunde sub podea. Peste ce a dat

„Am văzut ceva care strălucea și când m-am uitat mai atent am realizat că am dat peste un inel. Inițial am crezut că era doar o bucată de metal, dar după ce am mai îndepărtat din pământ a fost evident că era vorba despre un inel”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la abc.net.au.

Mai mult decât atât, doamna a explicat faptul că folosește jardiniere tocmai fiindcă știe că în pământul din zonă există multe gunoaie, cioburi de vase vechi și tot felul de obiecte. Totuși, atunci când are nevoie de pământ, obișnuiește să sape în sol ca să nu cumpere de la magazin. Iată cum însă o simplă activitate din viața de zi cu zi s-a transformat într-o descoperire de zile mari.

Citește și: O bătrână a plantat o sămânță în ghiveci, dar în scurt timp a trăit o surpriză uriașă. Peste ce a dat

Și partea cu adevărat surprinzătoare abia apoi a urmat. Femeia a dezvăluit faptul că s-a mutat în casa respectivă în anul 2013, iar locuința fusese construită în 1975. Înainta de ea locuise acolo o bătrână care a murit și care nu avea familie, așa că cel mai probabil bijuteria aparținea acesteia.

Curioasă din fire, Megan Ambrus a dus inelul la un bijutier și nu mica i-a fost surpriza atunci când a descoperit faptul că inelul avea un smarald verde mari dimensiuni, dar și mai multe diamante! Bijuteria din aur a fost făcută, potrivit estimărilor, undeva între anii 1940 și 1960. Așadar nu era vorba despr eun inel oarecare cu smarald și diamante, ci unul vintage, extrem de valoros.

Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind un val puternic de reacții în rândul internauților.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express