O femeie și-a cumpărat rochia visurilor și a avut o surpriză uriașă când a ajuns în club. Ce s-a întâmplat pe ringul de dans

Și, parcă pentru a înrăutăți lucrurile, Destiny Campbell a fost întâmpinată cu o remarcă grosolană din partea retailerului atunci când s-a plâns de calitatea obiectului vestimentar.

Angajații acestuia au dat vina pe ea și i-au spus că ar fi trebuit să ia o mărime mai mare, nu S-M.

Tânăra de 21 de ani arăta uimitor în rochia din zale argintii, pe care o cumpărase pentru o ieșire în Liverpool. Însă nu se aștepta ca ținuta să i se rupă în timp ce se afla pe ritmul de dans.

Destiny, care poartă S-M, a fost nevoită să părăsească clubul în timp ce-și acoperea formele voluptoase, lăsate la vedere de outfit-ul care s-a destrămat.

Femeia s-a speriat foarte tare când a văzut ce i se întâmplă și a încercat pe cât posibil să se acopere cu brațele pentru a se feri de ochii curioși ai petrecăreților.

Singura parte care a rămas intactă a fost gâtul rochiei. ”Știam că voi pleca pentru multă vreme, așa că am ales să mă îmbrac cu această rochie pentru că m-am simțit confortabil în ea. Am vrut să arăt frumos.

Ne-am dus la club și într-o oră și jumătate prietenul meu mi-a spus să mă uit în jos. Am observat că sânul meu cădea din rochie.

Am încercat să țin de partea de jos ca să nu-mi iasă sânii. Deodată, și partea de jos a rochiei s-a destrămat.

Totul s-a separat, nu exagerez. Prietenul meu a părăsit clubul împreună cu mine și m-am întors acasă practic goală. Bărbații se apropiau de mine și încercau să mă atingă.

Eram într-un oraș ciudat și eram vulnerabilă. A fost îngrozitor, toată lumea ar fi văzut. A fost jenant și m-am simțit umilită.”, a spus Destiny Campbell.

Iată cum arăta ținuta tinerei înainte să se rupă:

