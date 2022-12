O femeie și-a cumpărat un sandviș din supermarket, dar când l-a deschis s-a speriat. Peste ce a putut să dea

Una dintre cele mai rapide și accesibile moduri de-a servi o gustare este aceea de-a mânca un sandviș cumpărat dintr-un restaurant sau un supermarket. Totuși, această situație s-a transformat într-o amintire extrem de neplăcută pentru o femeie. Când a vrut să muște din sandviș, aceasta a trăit o surpriză de proporții. A pozat totul și a arătat ce a putut să descopere în interiorul feliilor de pâine.

Mai ales atunci când ești ocupat sau pur și simplu nu dorești să petreci mult timp în bucătărie, să-ți cumperi un sandviș dintr-un supermarket poate părea o idee cât se poate de bună pentru a-ți potoli foamea. Totuși, pentru Maria Brand din Marea Birtanie, totul s-a transformat într-o experiență neplăcută, pe care n-o va uita prea curând.

Era o zi oarecare atunci când aceasta a simțit că i se face foame, așa că a ales varianta cea mai rapidă pentru a servi o gustare. A intrat într-un celebru supermarket local și a ales un sandviș. L-a plătit, apoi l-a desfăcut și a început să îl mănânce. Nu mică i-a fost surpriza atunci când s-a uitat mai atent și a făcut o descoperire complet neașteptată.

Not the trimmings I was expecting and wood isn’t listed as ingredients…meal deals ruined forever 🤢 thanks @Tesco think this is a piece of wood? Yes I I did have this in my mouth 🤢#turkeyandallthetrimmings #LunchBreak #disgusting #whathaveyoufoundinyours? pic.twitter.com/IZjLQJc7B9