O fetiță de 12 ani avea dureri de cap și îi curgea nasul. Părinții au crezut că e răcită, dar medicii i-au dat un diagnostic crunt

Când Harri a început să aibă dureri de cap și să îi curgă nasul, părinții s-au gândit că, cel mai probabil, fiica lor a făcut o banală răceală. Totuși, după o săptămână, fata a început să aibă temperatură și mama a decis s-o ducă la spital. După câteva analize și investigații, doctorii au venit cu o veste dureroasă.

Harri a spus părinților săi că nu se simte bine și aceștia au crezut că durerile de cap și faptul că îi curgea nasul sunt din cauza vreunei răceli. După câteva zile, fetița în vârstă de 12 ani a început să se simtă din ce în ce mai rău și au apărut episoadele de febră. Îngrijorată că starea fiicei sale se alterează de la o zi la alta, Toni Tuson a decis să meargă cu ea la spital. Medicii i-au făcut un control și i-au zis mamei să nu se îngrijoreze, că e doar o răceală.

Și fiindcă a crezut ceea ce i-au zis doctorii, femeia a mers acasă cu fata, dar nu a durat mult și fetița a început să se simtă din ce în ce mai rău. Când a mers iar la spital, medicii i-au făcut alte analize și investigații și au ajuns la concluzia că fata are meningită și encefalită, o inflamație puternică a creierului, cu acumulare de lichid. Timp de șase zile, copila a stat în comă indusă și s-a luptat pentru viața ei, starea ei fiind una extrem de fragilă.

„Am simțit că nu e doar o răceală sau un virus. A fost groaznic să stăm toată ziua la urgențe și să ne trimită apoi acasă. Am stat opt ore acolo și deja îmi dădeau impresia că sunt doar un părinte irascibil și că nu se întâmplă nimic grav, așa că am ales să mă încred în doctori și să plec acasă. Nu a durat mult și a început să pară desprinsă de lume, nu mai știa nici unde se află. Se uita efectiv prin mine și arăta ca și când are creierul afectat. Una dintre pupilele ochiului era mai mare decât cealaltă. Am aflat apoi că avea convulsii. Am fost terifiată. Când am ajuns la celălalt spital ni s-a spus că exista posibilitatea unei operații, pentru a scăpa de presiunea din creierul ei. Mi-au zis că vor face tot posibilul ca să îi protejeze creierul, dar ne-au și pregătit pentru ce era mai rău, spunând că unii pacienți nici nu se mai trezesc”, a fost dezvăluirea făcută de femeie, potrivit celor de la mirror.co.uk.