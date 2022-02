O tânără a crezut că e răcită, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat o veste ce i-a schimbat viața. Ce a descoperit

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o tânără pe nume Georgia Coulson în vârstă de 20 de ani din Guildford, Surrey (Marea Britanie). Într-o zi, aceasta a început să facă febră și a crezut că e răcită. Văzând că simptomele nu trec, aceasta a decis să meargă la spital, dar acesta a fost momentul în care medicii i-au dat o veste neașteptată, ce i-a schimbat complet viața.

Georgia Coulson este studentă la matematică și, în toamna lui 2021, tânăra a mers la o petrecere. La scurt timp după, aceasta a început să facă febră și să se simtă rău. A crezut că a luat o răceală, așa că s-a tratat cu tot felul de medicamente specifice.

Febra nu a trecut și starea ei generală s-a înrăutățit, așa că a cerut niște consultații medicale prin telefon. În două dintre situații, doctorii i-au pus diagnosticul de coronavirus, iar a treia oară i s-a spus că ar putea să fie vorba despre apendicită.

Când starea i s-a înrăutățit și mai mult, studenta a decis să meargă la spital. După numeroase analize și investigații, medicii au ajuns la concluzia că pacienta se afla în șoc septic. Fără să mai stea pe gânduri, doctorii au decis să o bagă în comă indusă timp de 16 zile, pentru a-i salva viața.

După numeroase tratamente, Goergia Coulson și-a revenit și spune că este norocoasă că a reușit să supraviețuiască. Tânăra a dezvăluit faptul că nu mai auzise până atunci de sepsis și de septicemie, motiv pentru care a considerat că este vorba doar despre o simplă răceală.

„Nu mi-am putut imagina una ca asta, nu știam ce înseamnă sepsisul sau septicemia. Am presupus că e vorba doar despre o simplă răceală. Am chemat ambulanța, am făcut teste PCR pentru Covid-19 și totul a ieșit negative. Speram să îmi revin, dar îmi era din ce în ce mai rău. Nu mi-am putut imagina că febra și frisoanele sunt semn de sepsis (septicemie). Când am ajuns la spital abia dacă mai puteam să mă țin pe picioare”, a dezvăluit Georgia, potrivit celor de la mirror.co.uk.