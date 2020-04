O icoană făcătoare de minuni dintr-o biserică din București a plâns lacrimi de mir, în timpul slujbei: „O minune ce ne dă un semn”

Sâmbătă, în timpul Deniei Acatistului Bunei Vestiri, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Biserica Hagiu, din București, a început să plâncu cu lacrimi de mir.

Părintele Cristian Grama a filmat minunea și a postat imaginile pe internet.

„Ieri seară , Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Biserica Hagiu, din București, a plans cu lacrimi de mir, in timpul Deniei Acatistului Bunei Vestiri! Filmarea este făcută chiar de Părintele Cristian Grama, care slujește la Biserica Hagiu, asta pentru cei care nu cred, iar in legătură cu data de ieri, a gresit parintele, probabil din cauza emoțiilor!! Iertați! O minune, dar in același timp ne dă un semn, pentru a ne întoarce către Dumnezeu”, a fost descrierea ce a însoțit înregistrarea.