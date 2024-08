O insulă din Grecia se scufundă într-un ritm alarmant. Este vizitată de mii de români în fiecare vară

Una dintre cele mai cunoscute insule din Grecia este la un pas de dispariție, căci s-a constatat că se scufundă într-un ritm alert, iar autoritășile nu pot împiedica fenomenul natural.

Grecia este una dintre țările vizitate cel mai des de către români în perioada verii. Frumusețea locurilor i-a cucerit pe turiști care, an de an, își fac concediile aici. Una dintre ele, însă, ar urma să dispară complet sub ape în cel mult 50 de ani. Iată despre care este vorba!

O insulă din Grecia se scufundă alarmant

Este vorba despre insula Delos, foarte aproape de Mykonos, despre care se estimează că în următorii 50 de ani nu va mai exista. Din datele culese de cercetători, cauza principală a acestei situații o reprezintă creșterea nivelului mării, consecință directă a încălzirii globale, potrivit gandul.ro.

Studiile climatologice efectuate sugerează că, până la sfârșitul acestui secol, nivelul Mării Egee va crește cu până la un metru, punând în pericol multe regiuni costiere și insule, inclusiv acest loc.

Cu o suprafață de numai 3,4 kilometri, Delos este un adevărat reper istoric și cultural al Greciei. Insula are o importanță neprețuită, aici regăsindu-se un sit arheologic, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și este deschis pentru vizitatori, mai transmite sursa citată mai sus.

Ce măsuri iau în considerare autoritățile din Grecia

Spre deosebire de alte insule, Delos nu le oferă turiștilor posibilitatea de a se caza, neavând hoteluri sau pensiuni. Cei care își doresc să viziteze locul pot ajunge aici doar cu feribotul, plecând de pe insulele vecine precum Paros, Naxos sau Mykonos, transmite realitatea.net.

În ultimii ani, insula Delos a avut foarte puțini locuitori. Potrivit datelor, în anul 2001, pe insulă trăiau doar 14 persoane, iar în 2011 numărul acestora a crescut la 24.

Grecii se gândesc că pot salva insula Delos, iar printre soluțiile găsite se numără construirea de diguri și bariere. De asemenea, s-a propus și limitarea accesului turiștilor pe insulă pentru a reduce degradarea fizică a ruinelor antice.

Totuși, este nevoie de un efort al întregii omeniri pentru a salva acest simbol al istoriei elene. Pe măsură ce Delos continuă să se scufunde, vizitarea acestui loc special, încărcat de legende și istorie, este o experiență care ar putea deveni în curând imposibilă.

