O mamă a văzut pe piciorul copilului ei o dungă roșie și l-a dus la spital. Ce diagnostic a primit micuțul

O mamă i-a avertizat pe părinți să fie atenți la semnele roșii "suspecte" de pe corpul copilului lor, care ar putea indica ceva mai grav, potrivit Daily Mail.

Prietenii femeii i-au spus că băiatul era "perfect sănătos", dar ea știa că ceva nu este în regulă și că intuiția de mamă nu e înșelătoare. Astfel, pentru că nu a luat dunga roșie drept un indiciu inofensiv, femeia i-a salvat viața micuțului: „Ar fi putut să moară”, a spus femeia, mulțumită de faptul că s-a gândit să-l ducă pe micuț la medic, unde a primit un tratament.

O mamă trage un semnal de alarmă, după ce i s-a spus că dunga roșie de pe piciorul copilului său era infensivă. Ce diagnostic a pimit, de fapt, copilul: „Putea să moară"

Femeia a explicat că a văzut o dungă roșie pe piciorul copilului ei când i-a dat șosetele jos. Dunga se întindea de la deget și până la gleznă. Femeia și-a dus fiul de urgență la spital, iar medicul l-a diagnosticat cu limfangită, o infecție periculoasă și cu evoluție rapidă. Femeia a recunoscut că și-a amintit că a văzut o postare despre această boală pe pagina de Instagram tinyheartseducation și nu a vrut să își asume un risc inutil.

Dungile roșii de pe piele sunt un semn al limfangitei care se poate răspândi rapid și, dacă nu este tratată, poate duce la complicații grave, inclusiv infecții ale pielii, bacterii în sânge, septicemie și abcese.

Dungile roșii de pe piele sunt un semn al limfangitei

„Limfangita este un semn că există o inflamație la nivelul vaselor limfatice. Este cel mai frecvent cauzată de o infecție bacteriană', se arată în postarea paginii care a determinat-o pe femeie să meargă la spital cu micuțul.

Liniile roșii pornesc de la locul unei mușcături, tăieturi, zgârieturi sau înțepături și se întinde până la cea mai apropiată glandă limfatică.

De asemenea, poate fi cauzată de viruși, infecții bacteriene și răni chirurgicale infectate.

Acestea pot fi slabe sau foarte vizibile, sunt sensibile la atingere și, în unele cazuri, pot forma bășici.

Alte simptome ale limfangitei includ un ritm cardiac rapid, umflături, febră, frisoane și o stare generală de rău.

'Este un semn că infecția se agravează și că trebuie să solicitați o evaluare medicală și un tratament care constă, de obicei, în antibiotice', se mai arată în postarea care a pus-o pe gânduri pe mama copilului afectat.

Părinții sunt încurajați să traseze o margine în jurul unei urme suspecte, folosind un creion care să nu afecteze pielea, astfel încât să fie ușor de identificat dacă aceasta se agravează și se întinde și mai mult.

Mama a trimis o fotografiei paginii de Instgram unde a citit despre această boală, iar reprezentanții paginii au repostat informații. Postarea a primit comentarii din partea părinților recunoscători pentru informații, precum și a celor care împărtășesc experiențe similare.

„Faptul că am văzut o postare pe această temă i-a salvat viața fiicei noastre acum câteva săptămâni!", a scris o mamă. ”Avea o rană în partea de sus a piciorului care s-a inflamat pe o perioadă de 24 de ore. Am marcat zona, apoi am observat că dungile roșii urcau rapid pe picior”

Ea a adăugat: 'Știam că nu era în regulă. Am dus-o la urgențe și au diagnosticat limfangită. A stat în spital timp de cinci zile cu antibiotice intravenoase".

„Acest lucru este foarte important de știut pentru părinții ai căror copii iubesc să fie afară”, a scris un alt tată.

