Povestea miraculoasă a tânărului a cărui inima s-a oprit și a fost readus la viață după 2 ore. De ce afecțiune misterioasă suferă

Un adolescent din Texas a suferit un stop cardiac în timp ce se afla la o alpinism, iar inima lui s-a oprit. În mod miraculos, el a revenit la viață două ore mai târziu. Sammy Berko, în vârstă de 16 ani, a fost numit „un miracol în adevăratul sens al cuvântului” de către unul dintre medicii săi, după ce a fost martor la acest caz rar, transmite dailymail.co.uk.

Sammy se afla la o sală de alpinism atunci când inima lui s-a oprit. Părinții lui, Jennifer și Craig Berko, povestesc că l-au văzut atunci când a tras de clopoțelul de urgență, aflat în vârf, dar au crezut că doar face o glumă.

În scurt timp, a devenit clar că adolescentul avea, într-adevăr, o problemă, iar angajații de la sală au intervenit. La fața locului au ajuns imediat și paramedicii care au făcut tot ce au putut pentru a-l resuscita, timp de două ore.

Jennifer și Craig au fost devastați atunci când medicii le-au spus că fiul lor nu poate fi readus la viață și a fost declarat decedat, la vârsta de doar 16 ani. În mod miraculos, însă, Sammy a revenit la viață în momentul în care părinții lui îndurerați deja începuseră să îi spună ultimele cuvinte.

„S-au uitat la noi și au spus: „S-a dus”. Am început să vorbesc cu el, doar să-i spun cât de mult îl iubesc și îmi pare rău că nu am știut cum să-l salvăm”, a povestit mama lui pentru Fox26, potrivit sursei citate.

„Deodată, când am început să mă rog, soțul meu a spus: „Doamne, se mișcă”. Ea a mai declarat pentru presa că, atunci când au început să strige „Este în viață”, echipa medicală s-a întors în viteză.

Jennifer și-a mai amintit că toată lumea era neîncrezătoare și le spuneau că nu se pot pronunța încă. „Acești oameni sunt profesioniști care au făcut asta toată viața, care au văzut cele mai rele cazuri. Fiecare dintre ei a venit apoi la noi și a spus că nu a mai văzut așa ceva până acum. Niciodată”, a mai ea.

„Senzația aceea de a-i vedea bătăile inimii, nu există cuvinte pentru asta. Nu există cuvinte. Doar am stat acolo. Adică, să fii recunoscător e cel mai măreț lucru”, a adăugat mama tânărului.

‘I Started Praying’: Mom Turned to God While Saying Emotional Goodbye to Her Deceased Son — Then He Started Moving https://t.co/UO1V1vChee #News #MissouriCity #neardeathexperience #SammyBerko #Texas pic.twitter.com/YpeAf3qdHr

Citește și: O fetiță și-a mâncat, timp de 8 ani, propriul păr și a ajuns de urgență la spital. Ce au scos medicii din stomacul ei | FOTO

În ciuda calvarului prin care a trecut, Sammy a scăpat cu doar câteva leziuni minre ale creierului foarte, care s-au manifestat cu o pierdere a memoriei pe termen scurt. De asemenea, a suferit o leziune a coloanei vertebrale, iar acum face fizioterapie pentru a-l ajuta să meargă din nou.

Supraviețuirea lui a condus la descoperirea unei afecțiuni pe care o are băiatul, numită tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică (CPVT), care i-a fost transmisă genetic de către mama lui.

Din nefericire, familia a mai trecut printr-o încercare grea. În anul 2020, Frankie, fratele mai mare al lui Sammy, s-a stins din viață, tot la vârsta de 16 ani. Acesta făcea scufundări atunci când inima lui a cedat, însă din lipsa unei explicații clare, medicii au descris deceul său ca un rezultat al sindromului morții subite a adulților.

În acest context, familia și-a dat seama că cel mai probabil și fiul lor cel mare a avut aceeași problemă de sănătate. Sammy și mama lui suferă amândoi această afecțiune și acum, iau tratament.

https://t.co/A4CglgwUOL Texas teen dies rock climbing and revives two hours later: Sammy Berko, from Missouri City Texas died of cardiac arrest while rock climbing but was revived after two hours of CPR. CREDIT: Fox 26 Houston https://t.co/A4CglgwUOL pic.twitter.com/KR8N7N4IJr