O mamă și-a pozat băiețelul, dar când s-a uitat mai atent la fotografie a încremenit de spaimă. Ce descoperire a făcut

O mamă a vrut să îi facă o poză băiețelului său, dar când a privit imaginea a încremenit de spaimă.

Extrem de mândră de faptul că băiatul ei în vârstă de 5 ani a reușit să învețe să meargă cu bicicleta, o femeie a pus imediat mâna pe telefon și a făcut o poză. Când a privit fotografia mai atent, mama a trecut prin momente de groază și nu i-a venit să creadă că ceea ce vede e real. Imaginea a ajuns pe internet și a devenit virală, făcând rapid înconjurul lumii.

O mamă și-a pozat băiețelul care mergea pe bicicletă, dar când s-a uitat mai atent la fotografie a încremenit de spaimă. Ce descoperire a făcut

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o femeie pe nume Louise Lenton din Oldway Mansion, Paignton, Devon (Marea Britanie). Fiindcă era o zi frumoasă, aceasta a decis să iasă la o plimbare cu fiul său, atunci în vârstă de 5 ani. Mândră că băiețelul său a învățat să meargă pe bicicletă, mama a pus mâna pe telefonul mobil și a fotografiat pe cel mic.

Era o după amiază de duminică, însă nimic nu avea să o facă pe femeie să intuiască ceva despre ceea ce avea să descopere. Când s-a uitat mai atent la fotografie, aceasta a încremenit.

La geamul clădirii din fața copilului a putut observa o siluetă fantomatică, iar sperietura trăită de femeie a fost mare.

„Eu și cu partenerul meu ne-am separat, el a ales să plimbe câinii, iar eu am decis să ies la plimbare cu băiatul nostru, care exersa mersul pe bicicletă într-o parcare. Îi place să meargă acolo fiindcă asfaptul e drept. Îl filmam și îi făceam poze. Abia când am ajuns acasă am observat să la geamul unui conac se afla sileuta unei femei cu haine de epocă. Nu mi-a venit să cred și partenerul meu n-a putut să găsească o explicație. Nu știm ce este. Atunci când filmam și făceam pozele nu am observat acest detaliu. Abia după ce am folosit efectul zoom am putut observa silueta. Arată ca o doamnă cu coc, cu mânecuțe albe la mânceci. În mod sigur nu este un paznic. Ținuta femeii este în stil victorian. Chiar mi-ar plăcea să știu despre ce este vorba și ce s-a întâmplat”, a dezvăluit Louise Lenton, potrivit mirror.co.uk.

Unii au spus că e vorba despre o fantomă, alții au fost sceptici cu privire la cele dezvăluite de femeie. Imaginile au ajuns pe internet și au făcut rapid înconjurul lumii, stârnind un val puternic de reacții.

