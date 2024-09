O mireasă a rămas mască atunci când a văzut cum a putut să apară cumnata ei la nuntă, fără pic de reținere. Invitații s-au mirat

O mireasă a rămas de-a dreptul bulversată atunci când a văzut cum a putut să apară cumnata ei la nuntă. Ceea ce a urmat i-a lăsat mască pe toți cei prezenți la nuntă.

Se spune că nunta este unul dintre cele mai frumoase și fericite momente din viața unei persoane, însă o mireasă a avut parte de o surpriză nu tocmai plăcută atunci când a văzut cum a putut să apară la nuntă chiar propria ei cumnată, cu care a încercat să fie prietenă bună. Ceea ce a urmat i-a lăsat mască pe toți cei prezenți la nuntă.

Supărată, și-a luat inima în dinți și a povestit întreaga întâmplare pe internet, ca să ceară opinia oamenilor. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

„Eu și cumnata mea am fost în relații bune și chiar mi-am dat silința să mă port frumos cu ea și să fim apropiate. Totul s-a stricat atunci când soțul meu m-a cerut în căsătorie și am început să facem pregătirile pentru nuntă. Când am întrebat-o cu ce rochie vine la nuntă, mereu a evitat răspunsul. De fiecare data când o rugam să îmi arate ținuta, ea schimba subiectul sau îmi zicea că o să o văd direct la nuntă. Văzând că tot evită și face tot ce poate pentru a nu-mi arăta ținuta, abia atunci am realizat că ar putea să fie ceva în neregulă.

A venit și ziua cea mare și am văzut-o cum apare la nunta mea în rochie albă de mireasă, ba chiar avea model similar cu rochia purtată de mine.

Nu am comentat nimic la nuntă, dar am să mă răzbun prin răcirea relațiilor”, a povestit mireasa pe Reddit, acolo unde a pus chiar și poză cu rochia purtată de cumnata ei, fără pic de reținere, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Întâmplarea a devenit virală și a stârnit un val puternic de reacții critice. Nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate miresei.