Ce a putut să facă o mireasă, atunci când a văzut că mama ei întârzie la nuntă. Ce decizie a luat, fără să țină cont de nimic

O mireasă a trăit surpriza vieții ei atunci când a văzut că mama ei întârzie la propria nuntă. Nervoasă, mireasa nu a mai ținut cont de nimic și a luat cea mai neașteptată decizie. Ceea ce a urmat i-a lăsat mască pe toți cei prezenți la eveniment.

Se spune că nunta este unul dintre cele mai frumoase și fericite momente din viața unei persoane, însă o mireasă a avut parte de o surpriză nu tocmai plăcută atunci când a văzut că mama ei întârzie la ceea ce trebuia să fie cel mai important eveniment de familie. Furioasă, mireasa nu i-a mai dat acesteia șansa să ia parte la ceremonie, căci a făcut totul fără ea.

Supărată și-a luat inima în dinți și a povestit întreaga întâmplare pe internet, ca să ceară opinia oamenilor. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

„Ziua cu nunta a început normal. La prânz am fost gata. Mama trebuia să meargă 20 de minute la hotel ca să se schimbe și apoi să revină cu bunica și cu un prieten de familie. Ceremonia era fixate pentru ora 14. Totuși, timpul a trecut și mama, bunica și prietenul de familie nu au apărut. Când am văzut că nu se întâmplă nimic, am decis să facem ceremonia fără ea. În final, abia după 45 de minute de la terminarea cereomoniei au apărut și ei. Mama s-a supărat și a început să îmi reproșeze că e doar vina mea. Apoi am aflat motivul pentru care s-a întâmplat asta: mamei i-a luat prea mult ca să se pregătească și i-a ținut pe toți pe loc”, a zis mireasa, potrivit celor de la nypost.com.

Deși mama miresei a încercat să dea vina pe fiica ei, numeroși internauți au ținut partea miresei.