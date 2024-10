O mireasă din România reclamă că doi oameni nu au fost la nunta ei, deși aveau „datorie”. De ce absenții le-au dat 1 leu mirilor

O femeie din România care s-a căsătorit a povestit o expereință neplăcută legată de eveniment. A primit 1 leu și jigniri de la cei care ar fi trebuit să vină la nuntă.

Mireasa i-a scris unei organizatoare de evenimente care e celebră pe ețelele sociale prin prisma sfaturilor despre nunți pe care le dă în online. Delia Nistor Planner a citit și a postat pe rețelele sociale povestea mirilor care au primit un leu din partea unor oameni care a fi avut „datorie” să participe la ei la nuntă.

Mireasa a explicat că soțul ei a participat la cununia civilă a celor care nu au venit la ei la nuntă. Atunci, soțul a dat 1000 de lei ca dar. Pentru că nu i s-a părut corect ca el să fi dat bani și să nu primească înapoi, soțul miresei reclamante a cerut persoanei în cauză să-i returneze o parte din acea mie de lei. Mirii au primit un leu și jigniri.

Motivul pentru care absenții le-au transferat 1 leu mirilor

„A fost soțul meu la o cununie înainte de a ne cunoaște, a dat 1000 de lei. Iar noi am primit de la această persoană 1 leu. Ideea este că am intrat în conflict cu ei înainte de nuntă, pentru că ei au avut nuntă: cununie religioasă + petrecere înaintea noastră cu două săptămâni. În același weekend aveam nunta la cei care urmau să ne fie nași. Ne-au dat invitație și am zis că vom face în așa fel încât să ajungem la amble nunți, deși una era la Câmpulung, iar alta era la București. Toate bune și frumoase, cu o săptămână înainte de nuntă i-am sunat pentru confirmarea de la nunta noastră și ne-au spus că este prea departe și nu mai vin. Am rămas dezamăgiți pentru că noi m fi făcut tot posibilul să ajungem la nunta lor. Dar după nunta noastră soțul le-a trimis un mesaj că ar fi frumos din parte lor să-I dea o parte din bani pe care el i-a dat la cununia civilă. Nu se punea problema să ne dea suma integral pentru că era evident că ei n-au avut parte de un meniu propriu-zis, dar așa am primit 1 leu și multe alte jigniri. Menționez că persoana în cauză este fratele soțului meu”, a fost mesajul miresei.

Organizatoarea de evenimente a precizat că nu este în regulă să trimitem astfel de mesaje, chiar dacă este de acord cu respectarea acestor „datorii” pe principiul particip la nunta cuiva pentru că și el a venit la mine.

Sunt pro în a respecta aceste mici datorii, dar nu dacă trebuie să le ceri tu. Dacă omul nu s-a simțit să îți dea un cadou, nu a considerat că e nevoie să fie alături de voi… nu e tocmai ok să le dai mesaj.

