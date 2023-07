O mireasă s-a căsătorit din greșeală cu socrul ei. Cum a ajuns în această situație chiar în cea mai importantă zi din viața ei

Nunta ar trebui să fie cel mai frumos eveniment din viața unei persoane. Totuși, pentru o mireasă, evenimentul va rămâne cu siguranță memorabil. Află din rândurile de mai jos cum a ajuns femeia să se căsătorească cu propriul socru!

„M-am măritat și am avut nevoie de doi martori. Au fost mama și socrul meu. Până acum, totul e în regulă, nu-i așa? Ei bine, însă, abia după ce totul a fost semnat a fost observată eroarea. Când ne-am uitat la certificatul de căsătorie, am constatat că sunt căsătorită atât cu partenerul meu, cât și cu tatăl lui. Ambii au semnat pe aceeași linie.”, a povestit Kim, citată de ladbible.com .

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY