O pensionară și-a cumpărat o piatră de la un târg de vechituri. Când i-a descoperit „secretul” a fost uluită. Ce comoară ascundea

O pensionară a vrut să facă ordine și curățenie în casă, aruncând obiectele vechi pe care le-a tot păstrat de-a lungul timpului. Și-a amintit de piatra cumpărată în urmă cu mai mulți ani și a decis să ceară părera unui specialist, ca să vadă dacă obiectul este valoros în vreun fel sau nu. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a primit evaluarea și a descoperit că, în tot acest timp, ea ținuse în casă o adevărată comoară!

O bătrână și-a cumpărat o piatră și abia după mulți ani a descoperit ce „secret” ascunde aceasta

O femeie din Northumberland (Marea Britanie) a trecut printr-o situație desprinsă parcă din scenariul unui film. Bătrâna trecută de 70 de ani a decis să facă ordine și curățenie în casă și să mai arunce din lucrurile pe care le-a tot adunat și păstrat de-a lungul timpului. Și-a adus aminte că, în urmă cu ceva timp, și-a cumpărat o piatră strălucitoare de la un târg ambulant de vechituri. Înainte s-o arunce, pensionara a mers la un specialist ca să-i spună din ce material e confecționată și dacă are vreo valoare, cât de mică.

Surpriza a fost uriașă atunci când toată lumea a descoperit ce „secret” ascundea această piatră și ce comoară a avut femeia în tot acest timp, fără să știe.

„O doamnă a venit la noi cu o pungă de bijuterii, a lăsat-o la noi să o evaluăm și a zis că e în trecere, fiindcă mai are și alte treburi prin oraș. Am găsit înăuntru o piatră mai mare decât o monedă, inițial am crezut că e zirconiu. A stat pe biroul meu câteva zile până ce am pus-o la aparatul de analizat diamante. Am trimis-o apoi la partenerii noștri din Londra și apoi diamantul a fost certificat de experți din Belgia, care au ajuns la concluzia că este vorba despre un diamant de 34.19 carate, o piesă extrem de rară”, a dezvăluit Mark Lane, cel care a analizat piatra inițial, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Femeia a descoperit atunci „secretul” pietrei și faptul că stătuse în casă, în tot acest timp, cu o comoară în valoare de aproximativ două milioane de lire sterline! Pensionara a ales să rămână anonimă și a decis să scoată diamantul la licitație.

„Culoarea, claritatea, mărimea, totul m-a surprins. Am fost șocat atunci când am aflat cât valorează. Efectiv nu mi-a venit să cred, a fost ceva ireal și am avut un fior când am aflat. A fost ceva ieșit din comun, nu am mai întâlnit așa ceva până acum”, a mai completat bărbatul.

Pensionara a fost la un pas să arunce piatra pe care o cumpărase de la un târg ambulant de vechituri, dar norocul a făcut ca aceasta să-I descopere „secretul” la timp și să afle ce comoară ascunde.