O femeie a crezut că are o întindere de mușchi, dar când a mers la spital medicul i-a pus un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt

O femeie a crezut că are o întindere de mușchi, dar când a mers la spital medicul i-a pus un diagnostic crunt

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei pe nume Jaclyn Downs în vârstă de 45 de ani. Mamă a doi copii și fiind de meserie nutrionist, doamna a avut în ultimii ani un stil de viață sănătos, din care nu au lipsit momentele de făcut antrenamente de sport, pentru sănătate. Atunci când într-o zi a observat că i-a apărut o durere intensă la subraț, aceasta s-a gândit că, cel mai probabil, s-a ales cu o întindere de mușchi după o plimbare cu bicicleta. Nu a băgat în seamă durerea, ci și-a continuat activitatea.

„Nu mă durea atunci când făceam exerciții intense. Dura cam 5 sau 10 minute și apoi dispărea. Am crezut că e vorba despre o întindere de mușchi”, a mărturisit Jaclyn Downs, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Văzând că durerea tot continuă să apară și să aceasta pare să se extindă spre piept, doamna a decis să meargă la spital și să facă un control. După numeroase analize și investigații, medicii i-au dat un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna: femeia avea, de fapt, o tumoră canceroasă de dimensiunea unui grepfruit, care continua să crească în cavitatea pieptului.

Jaclyn Downs a primit diagnosticul de limfom, un cancer al sistemului imunitar. Fără să mai stea pe gânduri, femeia a început să facă tratamentul de chimioterapie.

„Această tumoră creștea extrem de repede. Când am început tratamentul, aceasta era atât de mare încât trebuia să merg cu o pernă subraț. Au fost momente dificile, căci am doi copii și grijile te copleșesc. Totuși, am avut mare noroc să am o echipă de medici foarte buni”, a mărturisit doamna despre experiența trăită.

Pacienta a menținut stilul de viață sănătos și consideră că asta a făcut-o să ajungă rapid la o stare stabilă. După ce s-a vindecat, femeia a decis să își facă publică povestea și dezvăluirile sale au devenit virale și au atras admirația multora. Azi, Jaclyn este sănătoasă și se bucură de viață.