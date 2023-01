O tânără a câștigat la loterie și a devenit milionară, dar apoi a regretat totul și a spus că nu dorește asta nimănui

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei care spune că regret din plin faptul că a câștigat un premiu imens la loterie. Avea doar 17 ani atunci când a primit un milion de lire sterline. În prezent, ea susține că „nu dorește nimănui așa ceva” și are și o explicație pentru asta.

Pe când avea doar 17 ani, adică în anul 2013, Jane Park a câștigat un premiu de 1 milion de lire sterline. Oameni din întreaga lume visează la asta și, în general, mai toată lumea crede că odată ce ai câștigat un premiu generos, viața o să fie una frumoasă, liniștită, lipsită de griji și doar cu motive de bucurie la tot pasul.

Nu de asta a avut însă parte Jane Park, însă. Pentru ea, acest premiu de un milion de lire sterline a venit cu un preț neașteptat. Au trecut zece ani de când a devenit milionară și în prezent femeia are 27 de ani. Nu se consider fericită, ba chiar regretă norocul avut și spune că și-ar dori să nu fi câștigat. În plus, ea a mai spus că nu dorește nimănui să treacă prin ceea ce a trecut ea. De curând, tânăra a apărut în cadrul unei emisiuni televizate și a stat de vorbă cu un psiholog. Așa au ieșit la iveală detalii incredibile despre ea și cum a transformat-o acest premiu de la loterie.

„Ai avut parte de persoane care te-au hărțuit, care te-au urmărit, au fost chiar și amenințări cu moartea. La 17 ani nu erai nici măcar un adult în adevăratul sens al cuvântului. Înțelegi la ce mă refer. Erai atât de naivă la 17 ani”, a zis psihologul, într-un dialog deschis cu Jane Park, au dezvăluit cei de la mirror.co.uk.

„Mi-am dorit să nu fi câștigat vreodată. Nu doresc asta nimănui. Nu regret modul în care am cheltuit banii pe care i-am cheltuit. Singurul regret pe care îl am e faptul că am devenit persoană publică și că mi-am dezvăluit identitatea”, a mai zis femeia, spre marea surprindere a tuturor.

La momentul respectiv, cei care doreau să joace la loterie o puteau face dacă aveau cel puțin vârsta de 16 ani. Ulterior însă, după cazul acestei tinere, care a devenit public după ce ea a criticat organizatorii loteriei pentru faptul că au încurajat-o să își dezvăluie identitatea, vârsta minimă pentru joc a fost crescută la 18 ani.

