O tânără a renunțat la un aliment și a slăbit 25 de kilograme. A trecut printr-o transformare uluitoare. Cum a reușit

O femeie a reușit să slăbească 25 de kilograme după ce a renunțat la un aliment. Azi, puțini sunt cei care o mai recunosc după transformarea uluitoare prin care a trecut.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY